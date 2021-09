Uzmanlar uyardı: Bu yıl 194 bin hektar orman yandı, önümüzdeki dönem daha da artacak

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) düzenlediği “İklim Krizi ve AB Yeşil Mutabakat” toplantısında, "Türkiye’de bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 194 bin hektar ormanlık alan yandı. Yangın, sel ve erozyonun önümüzdeki dönemde katlanarak artması beklenmekte" uyarıları yapıldı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

EGİAD’ın düzenlediği, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ve İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu'nun katıldığı online toplantıda Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel mesaj ve ilkeleri ile şirketlerin iklim krizine yönelik çalışma yönergeleri değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, sera gazlarının yarattığı etkilere değinerek şöyle dedi:

* Çok büyük acılar yaşadığımız yaz aylarındaki orman yangınları ve kış aylarındaki sel ve tipi felaketlerinin birincil sebebini sera gazlarının artması olarak nitelendirebiliriz. Sera gazları salınımının birincil nedeni insani faaliyetlerdir.

* Bir şeyleri üretirken, elektrik kullanırken, bir şeyler yetiştirirken, şehirler arası ve ülkeler arası dolaşırken, ısınıp veya soğurken yaptığımız tüm etkinliklerde sera gazı salmaya devam ediyoruz. Bunların en büyük sebebi de dünya genelinde çok yaygın olan fosil yakıt kullanımıdır.

“BU YIL 194 BİN HEKTAR ORMAN YANDI”

İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Raporu ve iklim değişikliğinde son durumu aktardı. Ortalama sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması kararına karşın, halihazırda 1.2 dereceye ulaşıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* Atmosferdeki sıcaklık artışına bağlı gözlemlenen yaygın ve hızlı değişim geri döndürülemeyecek boyutta. Son on yılda görülen sıcaklıklar buzul çağından beri en yüksek değerlere çıkarak en son 125 bin yıl önce görülen seviyeye geldi. Türkiye'ye bakacak olursak, yangın, sel ve erozyonun önümüzdeki dönemde katlanarak artması beklenmekte.

* Türkiye'de bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 194 bin hektar ormanlık alan yandı. Bu da, 2008 – 2020 yılları arasında aynı tarih aralığı ve bölgede yanan yaklaşık 33 bin hektarlık alanın neredeyse 6 katı olmakta.

“ÖNLEM ALABİLECEK SON JENERASYONUZ”

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ise, 1900 yıl boyunca Dünya nüfusunun 1 milyarın altında seyrettiğini, 1900 – 2000 yılları arasındaki 100 senelik boyutta ise nüfusun üzerine 6 milyar insanın eklendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

* Doğadan muazzam bir insan talebi söz konusu. Bugüne kadar yaşanan sanayi devrimleri fosil yakıt çerçevesinde gerçekleşti. Yeni devrim Yeşil Transformasyon olarak gerçekleşecek. Bunun maliyetinin çok yüksek olacağının, bir günde gerçekleşmeyeceğinin de farkındayız. Ancak bu değişimi gerçekleştirmediğimiz müddetçe hayat ortadan kalkacak.

* Yaşayan Gezegen Raporu'muza göre 50 yılda bütün omurgalı popülasyonun yüzde 68'i yok oldu. Bu her 10 hayvandan 7'si yok demek. Her sene Dünya'nın kendini yenileme kapasitesini tüketiyoruz. 2030 yılına kadar bize her yıl için 2 gezegen gerekecek. İklim krizinin etkilerini hisseden ilk jenerasyonuz ve önlem alabilecek son jenerasyonuz.

İlginizi Çekebilir CHP, Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu