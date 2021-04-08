Vaka rekoruna tepkiler çığ gibi! Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar’dan sert eleştiri…

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 salgın verilerine göre 7 Nisan tarihinde 302 bin 108 yapılan testte toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Geçen hafta 31 Mart tarihinde vaka sayısı 240 bin testte 39 bin 302 olarak açıklanmıştı.

Bir haftada dikkat çeken artış eleştirisi konusu oldu, 1 Mart itibarıyla ‘kademeli normalleşme’ ve salgına rağmen “lebalep” düzenlenen AKP kongreleri hatırlatıldı.

AKP’Lİ ÖZKAN’IN LEBALEP ELEŞTİRİLERİNE YANITI GÜNDEM OLDU

AKP’nin salgına rağmen binlerce katılımcıyla gerçekleştirdiği büyük kongresine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 24 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, “Tedbire riayet ettikten sonra maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ettikten sonra inanın 1,5 metrede bir Covid’in bulaşma ihtimali sıfırdır. Bu anlamda göreceksiniz, önümüzdeki 1 haftalık süreçte yine bütün Türkiye genelinde gözlemlenecektir. Burada bir vaka artışında herhangi bir değişiklik olmayacağını umut ediyor ve inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

“LEBALEP KONGRELERİN FATURASI VATANDAŞA ÇIKIYOR”

Cahit Özkan’ın o konuşmasını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kongreden bir hafta sonra göreceksiniz artış değil vaka sayısında azalış olacak diyordu. Bugün vaka sayısında rekor kırıldı. Bu millet bunu unutmaz!” ifadeleriyle tepki gösterdi. CHP’li Özkan, “Günlük vaka sayısı 55 bine yaklaştı. 276 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lebaleb kongrelerin, alınmayan önlemlerin faturası vatandaşa çıkıyor” dedi.

TTB: SAVRULMANIN ORTASINDAYIZ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Nisan tarihli vaka sayılarını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği ise, “Toplumsal düzeyde bulaşıcılık önlenemedi. Bilimin ışığında akılcı bir pandemiyle mücadele olmadı. Algılar üzerinden giden bir savrulmanın ortasındayız. Pandemi hızla yayılırken, toplum her gün artan bedeller ödüyor. Yanlış sağlık politikalarında ısrar, sosyal cinayettir!” ifadeleriyle eleştirdi.

YILMAZ ÖZDİL: YALAKA POZİTİF MEDYANIN KAÇINILMAZ SONUCU

Vaka sayılarındaki dikkat çeken artışa SÖZCÜ yazarlarından da yorum geldi. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, “Sağlık bakanımıza Nobel verilmeli diyen “yalaka pozitif” medyanın kaçınılmaz sonucu…” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

UĞUR DÜNDAR: İKTİDAR RADİKAL ÖNLEMLER İÇİN NEYİ BEKLİYOR?

Uğur Dündar ise, “Günlük vaka sayısı 60 bine, vefat edenler de maalesef 300’e yaklaştı. İktidar radikal önlemler almak için neyi bekliyor? Vakaların 100 bine dayanmasını, yoğun bakımların lebalep dolmasını, hatta hastaların koridorlara taşmasını mı? Yazık, çok yazık!” dedi. Dündar, “Yakında Covid-19 salgınının sorumlusu olarak da CHP’yi gösterirlerse şaşırmam!” diye ekledi.

“KADERİMİZLE BAŞ BAŞA BIRAKILDIK”

İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “54.740 yeni vaka, 276 yeni ölüm ve her şeyi oturup seyreden bir iktidar. Resmen kaderimizle baş başa bırakıldık” diyerek güncel verileri yorumladı.

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