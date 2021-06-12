Veysel Eroğlu’nun açıklamalarına CHP’den yanıt: İşte gerçekler

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu’nun ‘Marmara ve Haliç Gerçekleri’ başlıklı basın açıklamasında İBB’yi eleştirerek “Bir tek ileri biyolojik arıtma tesisi yoktu, bunları biz inşa ettik” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Zeybek, “Bugün Haliç ile ilgili yaptığı toplumu yanıltıcı açıklamalar karşısında gerçekleri anlatmak, İstanbul’a ve İstanbulluya karşı sorumluluk hisseden bir Milletvekili olarak benim görevimdir. İşte gerçekler” diyerek şu ifadeleri kullandı:

*2017'de 100 milyon liralık yatırım olarak planlanan Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Tesisi yatırımı 2018'de önce 500 milyon liraya çıkarıldı. Daha sonra tesisin 1.3 milyar liraya biteceği hesaplandı.

*İTÜ'nün hazırladığı rapora ve yeni İSKİ yönetimine göre de Haliç'te bu büyüklükte bir tesise ihtiyaç yoktu. Bu bir israftı.

*Daha önemlisi arıtılmış dahi olsa Haliç'e hiç bir su deşarjı yapılamazdı. Tesis yapılsa atıksuyu Haliç'e verecek ve Haliç'in zamanla tekrar kokmasına-kirlenmesine yol açacaktı.

*Ayrıca Silahtarağa'daki güzelim 75 bin metrekare yeşil alan ortadan kalkacak 30 yıllık yüzlerce ağaç kesilecekti.

*Tesis konutlarla iç içe olacağı için Eyüpsultan ve Kağıthane halkının tesisin koku ve işletme problemlerinden etkilenmesi çok fazla olacaktı.

*Bu tesise net şekilde Eyüpsultan Belediye Başkanı da karşı çıkmıştır. İptalden duyduğu memnuniyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylemiştir.

*Birilerinin zengin olmak adına Haliç’i bile gözden çıkarttığı tesis projesi hayata geçmeden iptal edilmiştir.

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