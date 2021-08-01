Yangınlar sürerken çıkan kanun kafalarda soru işareti bıraktı: Tesadüf mü?

Ülkede genelinde şiddetli orman yangınları sürerken, Turizmi Teşvik Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda; “Orman arazileri turizm yatırımcılarına açılabilir" denilen kanunun yayınlandıktan sonra tüm deniz kenarlarında orman yangını çıkması tesadüf müdür?" diye soruldu.

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Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı 28 Haziran günü bir çok turizm kentinde başlayan orman yangınları, bir çok vatandaşta “Bu bir tesadüf mü?” sorusunu akla getirdi. Sosyal Medya'da paylaşım yapan bir çok siyasetçi, kişi ve demokratik kitle örgütü, yasanın1.madde d fıkrasında “Kültür Turizm Gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile orman arazileri turizm yatırımcılarına açılabilir. Yeri sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilir” hükmü ile yangınların çıktığı alanlara dikkat çekildi.

“ACIMASIZ RANT ANLAYIŞINDAN ACİLEN VAZGEÇİLMELİ”

Türkiye Ormancılar Derneği'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Memleket yangın yeriyken Turizm Teşvik Kanunu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kıyılar başta olmak üzere ormanlık alanlardaki yapılaşma tasarrufunu Turizm Bakanlığına bırakıyor. Bu acımasız rant anlayışından acilen vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.

“UMARIM SADECE TESADÜFTÜR”

Av. Esra Poyraz 18 Temmuz'da kabul edilen yasanın yangınların başladığı 28 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmasını “Umarım sadece tesadüftür” sözleriyle paylaşırken, DEVA Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce, yasanın yayım tarihine dikkat çekerek, “Yayım tarihi 28 Temmuz. Bu ne hız? Daha yangınlar bitmedi. Hepimiz vebaldeyiz” dedi.

“ORMANLARI YOK EDİP TURİZM MERKEZİ YAPIYORUZ”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'te şu ifadeleri paylaştı; “Hep kullandıkları klişeyi şöyle söylerler: ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ormanları yok edip, turizm merkezi yapıyoruz!'”