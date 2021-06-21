Yardım kolisi ayıbını ortadan kaldıracağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, Türkiye'de ilk olacak bir projeye imza attı. Yavaş, tüm dünyada geçerli olacak “Sihirli kart” dönemi başlatacağını duyurdu. “Başkent Kart”ın tanıtımı 23 Haziran'da ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Tanıtım toplantısında ilk kartlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e verilecek.

KAPSAMLI ŞEHİR KARTI

Yavaş, Başkent Kart için “En kapsamlı şehir kartı olacak. Özellikle sosyal yardımlarda paket verme ayıbını ortadan kaldırıyoruz. Semt bakkallarından istediğini alacak. Ankara'da sosyal yardım alanların yardımı artacak” açıklaması yaptı. Ankara'da sosyal yardım alanlara bayramdan önce kart dağıtılmıştı. Yapılan 45 milyon liralık yardımdan, 250 bin lira banka komisyonu olarak yeniden belediyeye döndü ve bu paralar da yeni yardımlarda kullanılacak. Belediye yetkilileri kartın özelliklerini şöyle sıraladı:

TÜM ÜLKELERDE GEÇERLİ: Vatandaşlarımızın ulaşım, alışveriş, sağlık hizmetleri ve fatura ödeme gibi işlemlerinde kullanabilecekleri Başkent Kart, Master Card altyapısıyla tüm dünyada geçerli bir şehir kartı olacak. Sadece sosyal yardım alan vatandaşlarımız için değil herkes için planlandı.

HERKESE TEK KART: Başkent Kart, sosyal yardım sistemini geliştirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımlarını şeffaf ve kolaylıkla alabilmesini sağlayacak. Sosyal yardım alan vatandaşların ve diğer kart sahiplerinin kart tasarımları aynı olacak. Sosyal yardım alan aileler, ihtiyacı olan ürünü dilediği yerden satın alabilecek. Gıda kolisi devri sona erecek.

MASRAFLARA SON: Sosyal yardım yapılırken kullanılan personel gücü ve dağıtım masrafları ortadan kalkacak. Buraya harcanan paralar yine sosyal yardım alan aileler için kullanılacak. Destek ekonomisi başkentin tamamına yayılacak.

ÖN ÖDEMELİ: Başkent Kart, tüm iş yerlerinde ve online alışverişlerde kullanılabilecek. Ön ödemeli kart mantığıyla ne kadar yükleme yapılırsa o kadar harcama yapılabilecek. Kredi kartı olarak kullanılabilecek. Harcama yapıldıkça ihtiyaç sahibi aileler de kazanacak.

Kitaplar da indirimli alınabilecek

ÖĞRENCİ DOSTU: Başkent Kart ile kitap alışverişleri indirimli olarak yapılabilecek. Yakında başlayacak olan burs projesinde de kullanılacak. Anlaşmalı sinema, kafe ve müze gibi yerlerde özel indirimler sağlayacak.

BEREKET KART: Başkent Kart çiftçilerin de yanında olacak. Çiftçilere özel Bereket Kart'a üretime yönelik destek tutarları yüklenebilecek. Belplas'ın çiftçilere yönelik ürünleri indirimli alınabilecek.