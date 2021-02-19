Yeni gıda hali için acele kamulaştırma kararı çıktı, 700 kişi mağdur oldu

Rami Kışlası'nın bölgede yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında müze olarak düzenlenecek olması nedeniyle Rami’deki kuru gıda toptancısı esnaf için TOKİ tarafından Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde yeni çarşı inşa edilmeye başlandı.

Yeni gıda halinin ulaşım sistemine bağlanarak çevresiyle bütünlük arz edecek şekilde tamamlanması amacıyla özel mülkiyete ait bazı taşınmazların TOKİ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

5 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan acele kamulaştırma kararı ile 300 hanede yaşayan yaklaşık 700 kişi mağdur oldu. Hal inşaatı nedeniyle evlerinde çatlaklar oluşan Şahintepe halkı şimdi de hal yüzünden evlerinden olacak.

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Başakşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Zekeriya Tuncay, “Mahalle halkı imar barışına da başvurdu ödemelerini yapıp gecekondularını yasal hale getirdi. Şimdi de ‘kamulaştırdık çıkın' diyorlar. Kamulaştırma kararı kapsamında bizim Ali Ekber Camimiz de yıkılacak” dedi. Tuncay, mahalle halkının acele kamulaştırma kararının iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirterek “Biz de destek olacağız. 300 hanede 700 kişi mağdur. Kuru gıda hali yapılınca bölgenin değeri arttı. Kamulaştırılan alan, Kanal İstanbul projesinin de yakınından geçiyor” diye konuştu.