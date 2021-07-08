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Yüzlerce müşteri içerideydi! AVM’de korkutan yangın

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Alışveriş Merkezinde, yüzlerce müşteri içerideyken yangın çıktı. Bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Güncellenme: 21:10, 08/07/2021
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Yüzlerce müşteri içerideydi! AVM’de korkutan yangın

Yangın 18.40 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restorandan alevler yükselmeye başladı.

Çıkan alevleri gören restoran çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken restoranda maddi hasar oluştu. AVM içindeki müşteriler yangını korku dolu gözlerle izledi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. İHA

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