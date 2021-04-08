AKP’li belediyenin arsa satışında Cumhur İttifakı çatlağı

Manisa'da AKP'li Kırkağaç Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Nisan ayı meclis toplantısı tartışmalara sebep oldu.

MAHALLE SAKİNLERİ TOPLANTIYA ALINMADI

Kırkağaç Belediyesi'nin meclis ayı toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan ilçenin Gelenbe Mahallesi'ndeki belediyeye ait 22 bin 850 metre karelik arazinin satışına tepki gösteren mahalle sakinleri toplantıya katılmak istedi.

Meclis toplantısının yapılacağı salonun çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, pandemi gerekçesiyle mahalle sakinlerini toplantı salonuna almadı.

Satışa çıkartılan arazinin mahallelerinde İstanbul yolu üzerinde önemli bir yerde olduğunu ve bir firmaya arazinin satılmak istendiğini iddia eden mahalle sakinleri, toplantı salonuna alınmayınca “Bu kıymetli arazimiz bize köylülerin emanetidir. Satılamaz” pankartı açarak tepkilerini dile getirdi.

Meclis toplantısına sadece meclis üyeleri, 9 mahalleri muhtarı ile İYİ Parti, MHP ve AKP'li ilçe başkanları olmak üzere toplam 12 kişinin katılmasına izin verildi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI : BAŞKA YERDEKİ ARSALARI DA SATMAYA AKP OLARAK GÖNÜLLÜYÜZ

Kırkağaç Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısına mahalle sakinlerinin pandemi kuralları çerçevesinde alınmadığını dile getiren AKP'li Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e, İYİ Parti'li, MHP'li ve CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

Toplantıda Gelenbe mahallesindeki arazinin satışı için söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Mustafa Özdemir ve CHP'li Meclis Üyesi Kemal Kınık ile AKP'li Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz arasında tartışma yaşandı.

Satışa tepki gösteren İYİ Partili ve CHP'li meclis üyelerine tepki gösteren AKP'li Belediye Başkanı Gedüz, “Bir yatırımcı gelip ilçeye yatırım yapmayı düşünüyorsa onun önüne engel olmak, kusura bakmayın biz bunun karşısındayız. İlçemizi geliştirmek için değil Gelenbe mahallesindeki arsayı satmak, başka yerlerdeki arsaları da satmaya AK Parti olarak gönüllüyüz. Siyaset yapacaksanız adam gibi yapacaksınız” diye konuştu.

AKP'li Belediye Başkanı Gedüz, tepkisine cevap vermek isteyen İYİ Partili ve CHP'li meclis üyelerinin mikrofonlarını kapatarak, “Sesinizi kesin. Mikrofonları kapatın. Ben meclis başkanıyım 12. Maddeye göre kimi konuşturup, kimi konuşturmayacağımı bilirim. Sizi dışarı çıkartırım” dedi.

AKP'li Belediye Başkanı Gedüz'ün sert konuşmasının ardından İYİ Partili ve CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

AKP’Lİ ÜYELERİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında yaşanan tartışmanın ardından Gelenbe mahallesindeki belediyeye ait arsanın satış konusuyla ilgili gündem maddesinin oylaması yapıldı.

Toplantındaki konuşmalarda satışı doğru bulmadıklarını dile getiren MHP'li meclis üyeleri ile İYİ Partili ve CHP'li üyeleri arsanın satılmasına ‘Red' oyu kullandı. Arsanın satışı AKP'li belediye meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilerek meclisten geçti. Karara tepki gösteren AK Parti’li bir meclis üyesi de partisinden istifa ederek karara red oyu verdi.

Edinilen bilgilere göre Gelenbe mahallesindeki arsanın satışı gerçekleştirildiği takdirde bazı MHP'li belediye meclis üyelerinin partiden istifa edeceği iddia edildi.

CHP'DEN TEPKİ: BU ARAZİYİ AKP'NİN ŞIMARIK ÇOCUĞUNA YEDİRMEYİZ

Kırkağaç Belediyesi'nin Nisan ayı belediye meclis toplantısında Gelenbe mahallesindeki arazinin satışına onay çıkmasına tepki gösteren CHP Kırkağaç İlçe Başkanı Özcan Kaçar, arazinin satış kararını iptali için hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

AKP'li Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ün ilçede tek adam rejimi uygulamaya çalıştığını ifade eden CHP'li İlçe Başkanı Kaçar şu ifadeleri kullandı; “AKP'li belediye başkanı meclis üyelerini konuşturmuyor ve kendi ilçesinin halkını toplantıya almıyor. AKP'nin genel başkan Türkiye'de nasıl tek adamlık oynuyorsa, AKP'li Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz de ilçede tek adamlık oynuyor. Mecliste AKP'nin oylarıyla geçen bu arsanın satışının önüne geçebilmek için tüm hukuki yolları deneyeceğiz. Onaylanan maddenin iptali için gereken neyse yapacağız. Bu arsa halkın yararına değerlendirilmesini istiyoruz. AKP'li belediye başkanı şımarık çocuk gibi Kırkağaç'taki yerleri yedi, şimdi en son koz olarak bu arsa kaldı. Bu arsayı da şımarık çocuğa yedirmeyiz. O arsayı yandaş bir firmaya peşkeş çektirmeyiz.”