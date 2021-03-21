AKP’li vekil İstanbul Sözleşmesi kararı için böyle dedi: İlacın kullanımından vazgeçildi

2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy birliğiyle yürürlüğe giren, İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin bir gece yarısı kararnamesi ile feshedilmesine ilişkin AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’dan ilginç bir benzetme yapıldı.

Sorgun, fesih kararını şöyle yorumladı:

“Kadına Şiddet” hastalığına karşı, Avrupa Konseyi Firmasının “İstanbul Sözleşmesi” adlı ilacını kullanmıştık. Hastalığı tedavi etmediği gibi bünyemizde de etkisinden çok yan tesirler oluşturduğundan, ilacın kullanımından vazgeçilmiştir.

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