Bursa’da sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Mesken mahallelerinde sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su taşkınları oluştu. Haziran ayında yağan dolu nedeniyle, pek çok vatandaş da araçlarının üzerine kartonlar koyarak önlem aldı.

“ÇOK KÖTÜ BİR SEL FELAKETİ OLDU”

Yaklaşık 1,5 saat devam eden yağışın ardından sel oluştuğunu belirten Hazar Şentürk (26) adlı esnaf, “Yukarıda bulunan esnaf arkadaşlarımızın sattığı hediyelik eşyalar selle birlikte sürüklendi. Bursa’nın merkezinde hava güzelken Cumalıkızık’da sel olabiliyor. Müşterilerimize hizmet ederken iş yerimizin arkasında bulunan bir ağaca yıldırım düştü. Hayatımda ilk defa gördüm ben de. Yıldırım düştüğünde yer sarsıldı ve büyük bir ışık çıktı” dedi.

Dilek Dinçer (28) ise “Burada çok kötü bir sel felaketi oldu. Bazı yerlerde sular diz boyunu geçti. Ekonomik olarak zararımız var. Buradaki diğer esnafların da eşyaları zarar gördü” ifadelerini kullandı. DHA