CHP’den Bağımsız Türkiye Partisi’ne ziyaret

CHP Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

“DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK”

Görüşme sonunda kısa bir açıklama yapan Haluk Koç, “Hüseyin Bey'i BTP Genel Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı tebrik ettik. Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatının seneyi devriyesinde de rahmet dileklerimizi ilettim. Siyasetin geneli ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise, “CHP Ankara Milletvekili, Baba Dostumuz, kıymetli ağabeyim Sayın Prof. Dr. Haluk Koç genel merkezimizde bizleri ziyaret etti. Siyasi tecrübelerinden ziyadesiyle istifade ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.