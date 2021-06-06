CHP’li Süllü: Esnafın mağduriyeti giderilmeli

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir şehir merkezinde Vural Sokak esnafını ziyaret ederek işletmecilerin açılma sürecinde yaşadığı sorunları dinledi.

BELİRSİZLİK EĞLENCE VE YEME İÇME SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen ve Vural Sokak Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Çelikman ile işletmecileri dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Süllü, yaşanan belirsizliklerin eğlence ve yeme içme sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeme içme ve eğlence sektörünün 16 ay önce küresel salgın sebebiyle yayınlanan bir genelge ile kapatıldığını hatırlatan Milletvekili Süllü, “Salgın tedbirleri kapsamında kapanan eğlence, yeme içme sektörü ve bu sektöre bağlı tedarik zincirinde binlerce kişi işsiz kaldı. İşletmeciler faturalar, kiralar, vergiler ve biriken borçları ile baş başa bırakıldı. Yeni normalleşme ile başlayan açılma sürecinde yaşanan belirsizlikler uygulamada mağduriyetler yaratmaya devam ediyor” dedi.

“VİRÜS 21.00'DAN SONRA MI BULAŞIYOR?”

Görüştüğü esnafların yardım alamamaktan şikayetçi olduğunu ifade eden Süllü şöyle konuştu:

*Konuştuğumuz esnaflar yardım alamadığını belirtiyor. Çeşitli sektörlerde binlerce esnafımızı dinledik, yardım aldığını belirten olmadı. Sosyal güvencesi olmayan binlerce müzisyen sektörün kapanması sebebiyle işsiz kaldı. Ekonomik açıdan zor günler geçiren müzisyenler evinin kirasını, faturalarını ödeyemedi.

*Genelgelerdeki belirsizliklerin yarattığı haksız rekabet, ruhsat farklılığı sebebiyle aynı işi yapan işletmelerin açılamaması devam eden sorunlar. Canlı müzik ile ilgili yaşanan baskı ve 21.00 olan kapanma saati sebebiyle işletme sahipleri ‘Virüs 21.00'dan sonra mı yayılıyor?' sorusunu soruyor.

*İşletmecilerimiz bu uygulamaların sağlıktan çok yaşam tarzına müdahale olduğu konusunda hem fikir. Eğlence, yeme – içme sektörüne yapılanlar sağlık önlemi olmanın ötesinde baskı rejimlerinin uygulamalarına benziyor.

*Sokağa çıkma yasağı saati 24.00'e kadar uzatılmalı, hijyen ve temizlik önlemleri alınması şartıyla mekanların kapanma saati de mağduriyet yaratmayacak şekilde düzenlenmeli. Yaşanan tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için, işletme sahiplerinin TBMM'de sesi olacağım.

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