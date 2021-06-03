Çiçekçi dükkanına saldırdılar, başkalarını yaraladılar

Gaziantep'te, alacak verecek meselesi yüzünden bir çiçekçi dükkanına pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda seken saçmalar, yandaki başka bir iş yerinin sahibi ile müşterilerini yaraladı. İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi'nde bulunan bir çiçekçi dükkanının önüne araçla gelen 3 saldırgan, pompalı tüfekle dükkana doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda seken saçmalar çiçekçiye ve yan tarafında bulunan başka bir iş yerine isabet etti.

YARALILARDAN BİRİ ÇOCUK

Saldırı sonucunda çiçekçide bulunan dükkan sahibi yaralanmazken, seken saçmalar yan taraftaki iş yerinin sahibi Adem A. ile müşterisi ve çocuğunun kollarına isabet etti. İş yeri sahibi Adem A., müşterisi ve çocuğu, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan 3 kişiyi Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırının yaşandığı iş yeri çevresinde önlem alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. İHA

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