ÇYDD’den yangın bölgelerine destek

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve destekçileri ile el ele vererek yangından etkilenen vatandaşlar için, dayanışma çalışmalarına başladı. ÇYDD, yangın bölgelerindeki mağdur öğrencilere ve ailelerine destek olmak ve doğayı koruma adına "hep birlikte" mücadele edeceğini duyurdu.

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ÇYDD Genel Merkez Afet Birimi tarafından yürütülecek saha ve hasar tespiti çalışmaları sonucunda planlanacak faaliyetler doğrultusunda ilk olarak yangından etkilenen bölgelerdeki ailelerin çocuklarına yaygın şekilde (ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite) burs desteğinin verilmesi ve eğitim için gerekli olan teknoloji desteği (bilgisayar, tablet vb.) sağlanacak. Ayrıca yangından etkilenen bölgelerdeki yerel yönetimlerle kurulacak iş birlikleri ile ÇYDD proje ekipleri tarafından sosyal destek ve iyileştirme etkinlikleri yapılacak. Ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlarla mücadeleye hazırlık konusunda farkındalık kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. ÇYDD Genel Merkez ve Şubeleri tarafından yapılan tüm eğitim projelerine küresel ısınma, iklim değişikliği ve afetlerle mücadele eğitimleri eklenecek.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

ÇYDD, yakın dönemde hayata geçireceği bu çalışmalar ile yangın bölgelerinde mağdur olan öğrencilerin yaralarını sarmalarına destek olmayı ve eğitim hayatlarına devam etmeleri için katkıda bulunmayı hedefliyor. Siz de ÇYDD'nin izinli ve genel bağış hesaplarına www.cydd.org.tr adresi üzerinden ulaşarak “YANGIN” açıklamasıyla birlikte bağış yapabilir, ülkemizin farklı bölgelerindeki yangın mağduru öğrencilerimizin geleceğine katkıda bulunabilirsiniz.