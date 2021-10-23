Denetimli dolandırıcılık: Marmaris’te 5 milyonluk ziynet aldılar

'Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı' diyerek, 81 yaşındaki 2 kadının, 5 milyon TL'lik ziynet eşyasını alan 4 şüpheliden Mehmet K.'nin daha önce de çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, her defasında ya adli kontrol şartıyla ya da denetimli serbestlikle bırakıldığı ortaya çıktı.

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Telefonda kendilerini ‘polis-savcı-MİT’ görevlisi olarak tanıtıp özellikle 70 yaş üzeri vatandaşları, Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı yalanıyla kandırarak, hesaplarındaki paraları ya da evdeki ziynet eşyalarını alan çeteler son yıllarda artış gösterdi.

Önceki gün Adana ve Muğla Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 4 kişi arasında bulunan Mehmet K.nin, son 8 yılda, aralarında Prof. Dr. Canan Karatayın da bulunduğu onlarca kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı belirtildi. Mehmet K.nin 4 Haziran’da açık cezaevinden denetimli serbestlikle bırakıldığı bildirildi.

İLK DURUŞMADA BIRAKILIYORLAR

Dolandırıcılık yöntemiyle ilgili bir emniyet yetkilisi, Suça karışan şahıslar her ne kadar teknik imkanlarla dinleme izleme gibi planlı operasyonlarla yakalansalar da zaten polisin suçu öğrenmesinden sonra yakalama gerçekleştiği için suçtan elde ettikleri para ve değerli eşyayı bir şekilde başkalarının adına aktardıklarından suç eşyası ele geçirilmiyor. Bu nedenle de yargılama süreci sonrasında neredeyse ilk duruşmada adli kontrolle ya da denetimli serbestlikle bırakılıyorlar.

Yargılamaları devam ederken, cezaevinden çıkan çete elemanları aynı işi yapmaya devam ediyor. Bu tür dolandırıcılık mağduru olanların yüzde 89u yaşlı. Telefonda kendisini polis-savcı-asker olarak tanıtan insanlar saatlerce, bazen günlerce travma yaratıyorlar. Sonunda da mağdurlar, hayatı boyunca yaptıkları yatırımları bir çırpıda polise verdiğini zannederek dolandırıcılara veriyorlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, mağdurlar kaybettiklerini almak için mahkemeye gittiklerinde yakalanan şüphelinin bırakıldığını öğreniyorlar dedi.

‘BU ÇETELER POLİS GİBİ ÇALIŞIYOR’

İsmini açıklamak istemeyen emniyet yetkilisi, bu tür çetelerin polis gibi çalıştığını da belirterek, O kadar organize çalışıyorlar ki, tuzağa düşüreni ayrı, hesap sahibi ayrı, parayı ya da ziynet eşyasını almaya giden ayrı kişiler. Yakalıyoruz, tutuklanıyorlar bir süre sonra serbest kalıyorlar. Yargılanmaları devam ederken de suç işlemeye devam ediyorlar diye konuştu.

DHA