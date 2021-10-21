Eskort, kapora ve konteyner dolandırıcılarına operasyon

İzmir merkezli 7 ilde, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eskort, satılık araç kapora ve konteyner dolandırıcılıklarının artması üzerine, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren suç şebekesinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; sahte oluşturulan internet sitelerinde cinsel birliktelik amacıyla eskort ilanı verdikleri, şüpheli şahısların bu sitelere üye olan mağdurlardan sigorta ve hizmet bedeli adı altında para talep ettikleri, gerçekte bu hizmeti vermeyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Ayrıca yine yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin, internet sitelerinde sahte ilan ve görsel oluşturmak suretiyle piyasa değerinin altında satılık araç ve konteyner ilanı yayınladıkları, bir çok vatandaşın banka hesaplarına kapora adı altında para yatırttıkları tespit edildi.

500 BİN LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri, 2019-2021 yıllarında 54 kişinin yaklaşık 500 bin lira dolandırıldığını tespit ederken eylemleri gerçekleştiren 24 şüphelinin kimliği de belirlendi. 19 Ekim günü İzmir merkezli Aydın, Antalya, Ankara, Denizli, Muğla ve Trabzon illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda belirlenen 24 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)