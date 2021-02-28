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Foseptik çukuruna düşen güvenlik görevlisi ölü bulundu

Kırklareli’nde üretime ara verilen bir fabrikada güvenlik görevlisi foseptik çukurunda ölü bulundu.

Güncellenme: 11:32, 28/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Foseptik çukuruna düşen güvenlik görevlisi ölü bulundu

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde üretime ara verilen bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Tarıer’den bir süre haber alamayan diğer güvenlik görevlileri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmada fabrikanın bahçesindeki kapağı açık halde foseptik olduğunu fark etti. Vidanjör ile boşaltılan foseptikten güvenlik görevlisi Erkan Tarıer’in cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından güvenlik görevlisi Tarıer’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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