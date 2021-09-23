İstanbul’da kripto para madenciliğine baskın
İstanbul'da 2 gün içerisinde Fatih ve Ataşehir'de iki ayrı adrese baskın düzenleyen polis, ülkeye kaçak yollarla getirilen ve kripto para madenciliği üretiminde kullanılan 157 adet cihaz ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 20 ve 22 Eylül’de Fatih ve taşehir ilçelerinde belirlenen iki ayrı adrese baskın düzenledi.
Ülkeye kaçak yollarla getirilen, piyasa değeri yaklaşık 1.256.000 TL değerinde 157 adet kripto para madenciliğinde kullanılan cihaz ele geçirdi. Konu ile ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin yapmış oldukları sanal kripto para madenciliğinden kişi başı aylık 30.000 TL kazanç elde ettikleri tespit edildi.
2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.