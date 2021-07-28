İstanbul’da operasyon: Kırsaldan gelen 4 terör şüphelisi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarda bazı şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, terör örgütü adına Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne sınır olan kırsal alanlarda faaliyet gösterdikleri anlaşıldı. Şüphelilerin bazılarının legal bazılarının ise illegal yollardan Türkiye’ye girdikleri tespit edildi. Araştırmalarda terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düğmesine basıldı.

İstanbul'da 8 ayrı ilçede bulunan 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi ve Terör Operasyon Timi'nin de katıldığı baskında 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.