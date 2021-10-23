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Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 12:39 - 23 Ekim 2021 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Hilvan yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Osman Borak’ın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Nurullah Geçgel, Necmettin Borak, Halime Borak, Gülsüm Geçgel ve Şeyma Geçgel yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste yaralılardan Necmettin Borak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA

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