Haberler - Günün İçinden

MSB: İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek imha edildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 18:35 - 06 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayını imha edildi

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, mayının fotoğraflarını da paylaştı.

İstanbul'da 'deniz taksi'ler ay sonunda hizmete giriyor İlginizi Çekebilir İstanbul'da 'deniz taksi'ler ay sonunda hizmete giriyor
istanbul Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya uygulama