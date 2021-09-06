MSB: İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayını imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı’nda balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayınının, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek imha edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayınının SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, mayının fotoğraflarını da paylaştı.