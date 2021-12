Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye’nin hayati tehlikesi sürüyor

Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in (4) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Beştepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş’in 4 yaşındaki kızı Asiye, Çarşamba günü öğleden sonra oyun oynadığı sırada 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı.

Çığlıkları duyarak yardımına koşan site sakinleri, küçük Asiye’yi güçlükle kurtardı. Çağırılan ambulansla fakülte hastanesine kaldırılan Asiye, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Küçük kızı hayati tehlike arz edecek şekilde yaralayan pitbull köpekler ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi barınağına götürüldü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Küçük Asiye’nin ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan köpeklerin sahibi olduğu belirtilen Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve kardeşi Zeliha Can ile S.K., M.E. ve sitenin güvenlik görevlisi A.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmada yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sitenin güvenlik görevlisi A.Ç., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.K. ve M.E. adli kontrol şartıyla salıverildi, Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can ise ‘kasten yaralanmaya sebep olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KÖPEKLERİ SAHİPLENMEDİLER

Tutuklanan şüpheliler ise jandarma ve savcılık sorgulamalarında, Asiye’nin yaralanmasına neden olan pitbull köpeklerin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü.

Tutuklanan şüphelilerden Mustafa Yiğit, pitbull köpekleri yavruyken sahiplendiğini belirterek, “Bu köpekleri daha sonra Zeliha ve Zeynep Can kardeşler sahiplenmek istedi. Ben de onlara verdim. Köpeklerin sorumluluğu bana ait değil. Olay günü de nasıl oldu bilmiyorum” dediği öğrenildi.

Zeynep Can ise köpeklerin kendilerine ait olmadığını belirterek, “Köpekler sitede duruyordu ve herkes ilgileniyordu. Hayvan sevgim olduğu için ben de ara sıka bakardım. Bu köpekler benim şahsi köpeklerim değil. Zaman zaman bakıp, besliyordum. Olay günü de sitede değildim, nasıl olduğunu görmedim” dedi.

Zeliha Can da köpeklerle ilgisi olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti ise tanık ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda köpeklerin sahibi olduğu belirlenen 3 şüpheliyi ‘kasten yaralamaya sebep olma’ suçlamasıyla tutukladı.

ASİYE’NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tutulan Asiye Ateş’in sağlık durumu ise olay gününe göre daha iyi ancak hayati tehlikesi sürüyor.

Asiye’nin tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Beyhan Tahmazoğlu, baş ve boyun bölgesinde ciddi yaralar bulunduğunu ve bir hafta boyunca yoğun bakımda takibine devam edileceğini söyledi.

Kulağında aldığı hasar nedeniyle Asiye’nin işitme kaybı yaşayabileceğini anlatan Tahmazoğlu, “Asiye hastanemize geldiği ana göre daha iyi durumda. Yaptığımız operasyonlar var ve aldığı derin yaralar nedeniyle hala sıkıntıları mevcut. Yoğun bakımda tedavisi bir hafta daha devam edecek ve durumuna göre yeni operasyonlar yapabiliriz” dedi.

Tedavisi süren Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, kızından güzel haberler almayı beklediklerini ifade ederken, çocuğunun yaralanmasına neden olan köpeklerin sahiplerinin en ağır cezayı almasını istediğini kaydetti. (DHA)

