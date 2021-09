Sosyetenin gözde koyunda şoke eden manzara

Bodrum’a gelen ünlülerin ve sosyetenin en uğrak mekanlarından biri olan Cennet Koyu'nda yapılan temizlikte 85 çuval çöp çıktı. Türkiye’nin en temiz koyu olarak bilinen Cennet Koyu'nda çıkan çöpler görenleri şoke etti.

Dünya Temizlik Günü'nde ‘Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol’ sloganıyla Cennet Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, 2 saat içerisinde 85 çuval çöp toplandı.

Gönüllülerinden Safiye Özuygun, “İki senedir Bodrum'un her koyuna, her dere yatağına girip temizliyoruz. Diyoruz ki, ‘Bizim çöpümüz değil ama bizim ülkemiz'. Bu cennet yeri keyfini sürdükten sonra da temiz olarak bırakmalarını istiyoruz. Belediyemizle birlikte oldukça yakın bir şekilde çalışıyoruz. Her vatandaşın çevresini temizleyerek bu ülkeye layık olması lazım” diye konuştu.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla farkındalığa ortak oldu. İHA

