Uludağ’daki ağaç katliamına tepki: Tüm hızıyla sürüyor

Hayvan, bitki ve çiçek çeşitliliği bakımından sahip olduğu zenginlik nedeniyle 1961 yılında Milli Park alanı olarak ilan edilen Uludağ’da ağaçlar kesiliyor.

“KESİM TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

Gelen bir ihbar üzerine Uludağ ormanlarına çıkan DOĞADER ekibi, Zeyniler köyü ile Dağcılar çeşmesi arasında ağaç katliamına şahit oldu. Dernek Başkanı Sedat Güler, “Sarıalan’a doğru da ağaçların işaretlendiğini ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne verdiğimiz dilekçenin cevabı gelmeden, kesimin tüm hızıyla devam ettiğini gördük” dedi.

“ULUDAĞ KERESTE FABRİKASINA DÖNDÜ”

Uludağ Ormanlarının artık kereste fabrikasına döndüğüne dikkat çeken Sedat Güler, “Bir taraftan Kocayayla’da doğalgaz hattı için ağaç kesliyor. Şimdi de Sarıalan’da bir takım çalışmalar var kayın ağaçları kesiliyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelecek yanıtta büyük ihtimalle ‘seyreltme çalışması yapıyoruz orman daha sağlıklı olsun’ denilecek. Ya da ‘yangın yolu açıyoruz’ diyecekler. Ancak kesilen ağaçların satılmak üzere kesildiği belli. Yeter artık Uludağ ormanlarını rahat bırakın” şeklinde konuştu.

“HAVA KİRLİLİĞİ VE SU BASKINLARI BİTMEZ”

“Bursa’da hava kirliliği var. Nefes alamıyoruz. Yağmur yağdığında su basıyor” dendiğini hatırlatan DOĞADER Başkanı Sedat Güler, “Bursa’ya can veren Uludağ ormanları yok edildiği sürece, Bursa’da hava kirliliği ve sel baskınları hiç bitmeyecek. Bir kayın ağacı 90 ton toz tutuyor. Bu katliamlar dursun artık” ifadelerini kullandı.

ENDEMİK BİTKİ ÇEŞİDİ ZENGİNİ

Dünya üzerinde sadece yurdumuzda yetişen endemik dediğimiz bitki türlerinden 78'i Uludağ'da. Çiçek ve bitki türü açısından Uludağ dünyada 31. sırada. Uludağ, bu yönüyle çok değerli bir canlı bitki müzesi (arboretum) konumunda. 1987'de yapılan bir araştırmaya göre Uludağ'da 791 çeşit bitki bulunuyor. Bunların 104'ü sadece Türkiye'de (Türkiye endemiği), 31'i de sadece Uludağ'da (Uludağ endemiği) yetişiyor. Yine dünyada ender olarak bulunan 92 bitkinin yaşam alanı burası.