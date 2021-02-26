Bir teknoloji devi daha otomobil üretmeye karar verdi

Birbirinden bağımsız kaynaklardan derlenen habere göre Huawei bu yılın sonunda bazı modelleri gösterebileceği elektrikli otomobiller üretmeyi planlıyor. ABD’nin markaya uyguladığı yaptırımlar, firmayı farklı stratejik değişimler bulmaya itti. Ayrıca Çin’de gelişen elektrikli otomobil pazarı, markaların bu pazara yatırım yapması için göz kırpıyor.

Konuya yakın iki kişiye göre Huawei Technologies, devlete ait Changan Automobile ve diğer otomobil üreticileriyle bu fabrikalarda elektrikli araçlarını üretmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Ayrıca bir diğer kaynağa göre Huawei, Pekin destekli BAIC Group’un BluePark Yeni Enerji Teknolojisi ile elektrikli araçlarını üretmek için görüşmeler yapıyor.

Huawei’nin ABD’nin yaptırımlarından dolayı yaşadığı sıkıntılı 2 yılık süreç, bugünkü bu adımın atılmasında önemli bir rol oynadı. Huawei, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Trump yönetimi tarafından bir ticaret kara listesine alındı. Ancak yeni başkan Biden ile bu durumun eskiye döneceği de oldukça zayıf…

Huawei sözcüsü, şirketin EV’ler tasarlamayı veya Huawei markalı araçlar üretmeyi planladığını yalanladı. Firma sözcüsü, “Huawei bir otomobil üreticisi değil. Bununla birlikte, ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) aracılığıyla, otomobil OEM’lerinin (orijinal ekipman üreticileri) daha iyi araçlar üretmesine olanak tanıyan dijital araç odaklı ve yeni eklenen bileşen sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ford Motor Co ile otomobil üreten Chongqing merkezli Changan yorum yapmaktan kaçındı. BAIC BluePark, tekrarlanan yorum taleplerine yanıt vermedi. Changan’ın halka açık ana şirketi Chongqing Changan Automobile’ın hisseleri, Reuters’ın görüşmeleri bildirmesinin ardından yüzde 8 arttı. BluePark’ın hisseleri maksimum yüzde 10 günlük limitleri kadar arttı.

ÇİN’İN ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜYOR

Pekin, kronik hava kirliliğini azaltmanın bir yolu olarak daha çevreci araçları yoğun bir şekilde desteklediğinden, Çinli üreticiler elektrikli araç üretmeye odaklanıyor.

Tam elektrikli, hibrit motorlu ve hidrojen yakıtlı otomobiller dahil olmak üzere yeni enerji araçları (NEV’ler) satışlarının 2025 yılına kadar Çin’in toplam yıllık otomobil satışlarının yüzde 20’sini oluşturması bekleniyor.

Sektör tahminleri, Çin’in NEV satışlarını 2020’de yaklaşık 1,3 milyondan bu yıl 1,8 milyon adede çıkardı.

Huawei’nin kendi otomobilini üretme konusundaki planları, son aylarda Baidu ve Foxconn da dahil olmak üzere benzer açıklamalar yapan bir dizi Asya teknoloji şirketine katıldığını gösteriyor.

Araştırma firması Gavekal Dragonomics’ten bir teknoloji analisti olan Dan Wang, “Huawei’ye yarı iletkenler üzerindeki yeni ve karmaşık ABD kısıtlamaları yavaş yavaş şirketi boğuyor. Bu nedenle, şirketin operasyonlarını sürdürmek için daha az çip ihtiyacının yoğun olduğu endüstrilere yönelmesi mantıklı.” dedi.

Huawei, yıllardır, araç içi yazılım sistemleri, otomobiller için sensörler ve 5G iletişim donanımı dahil olmak üzere EV’ler için bir dizi teknoloji geliştiriyor. Şirket ayrıca akıllı otomobil teknolojilerini ortaklaşa geliştirmek için Daimler, General Motors ve SAIC Motor gibi otomobil üreticileriyle ortaklıklar kurdu.

Resmi Çin patent kayıtlarına göre Huawei, elektrikli araçlar arasında şarj etme ve pil sağlığını kontrol etme yöntemleri de dahil olmak üzere bu hafta elektrikli araçlarla ilgili en az dört patent aldı.