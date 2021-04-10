Otomotivde bahar kampanyaları

Mart ayında gelen rekor satış adedi gözleri otomotiv sektörüne çevirdi. Mart ayında yaşanan kur atağı ve yüksek faizler, tüketici tarafından fiyatların artacağı yönünde değerlendirildi. Durum böyle olunca da ilk fırsatta herkes otomobil sahibi olmak için showroomlara akın etti.

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Yüksek kur ve yüksek faizler yüzünden markaların nisan ayında kampanya yapmaması bekleniyordu. Ancak nisan ayı için kampanyalarını açıklayan markaları sizler için bir araya getirdik.

ALFA ROMEO

Alfa Romeo, Nisan ayında avantajlı nakit indirim kampanyası sunuyor. 299 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ile satışa sunulan ve sportif tasarımıyla dikkat çeken, dizel otomatik Sprint versiyon Giulietta'lar Alfa Romeo showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Nakit alımlarda 27 Bin 750 TL'ye varan indirim sunuluyor.

Alfa Romeo'nun sportif SUV'u Stelvio ve performanslı sedanı Giulia'ya sahip olmak isteyenlere ise 70 bin TL değerinde Premium Pack donanım paketi hediye ediliyor. Ay boyunca, sınırlı sayıda 2020 model yılı Giulia ve Stelvio'da 200 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkânı da sunuluyor.

BMW

BMW, Nisan ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasıyla en yeni modellerini cazip fırsatlarla sunuyor. Aylık yüzde 0,69 faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleriyle ulaşılabilen BMW modellerini Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nın yanı sıra web sayfasından da görüntülenebiliyor.

Nisan ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250.000 TL'ye, BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde 300.000 TL'ye, BMW 3 Serisi'nde 350.000 TL'ye, Yeni BMW 5 Serisi'nde ise 400.000 TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor.

CITROEN

Citroën modellerine 100.000 TL'ye varan kredi veya yüzde 0 faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün. Citroën C5 Aircross SUV, 327.000TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100.000 TL'ye özel 15 ay yüzde 1,19 faiz fırsatı ile Citroën Yetkili Satıcılarında.

Berlingo'ya 55.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün. Citroën hafif ticari modellerinden; Berlingo Van 155.500 TL'ye ve 55.000TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile, Jumper modeli ise 80.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor. Citroën C3, 50.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı ve 160.000 TL'den başlayan fiyatlarla Citroën Yetkili Satıcılarında.

HONDA

Honda CR-V modellerinde, Nisan ayı boyunca 100 bin TL kredi kullanımına 12 ay vadeli yüzde 0,80 faiz seçeneği sunuluyor.

ISUZU

Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor. 30 Nisan'a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25'e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek. Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca Nisan ayı boyunca “Ücretsiz Hızlı Check-up” imkanı sunulacak.

KIA

Kia, bahar fırsatlarını otomobil satın almak isteyen tüketicilere sunuyor. Marka, nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyaları tüketicilerle buluştururken, hafif ticari aracı olan Bongo'da ise sıfır faiz fırsatına devam ediyor.

Sportage, nisan ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunuluyor. Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 avantajıyla prestijinden ödün vermek istemeyen ve SUV konforunu yaşamak isteyenleri bekliyor.

Kia'nın nisan ayı kampanyalarına dahil olan, modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Kia XCeed ise nisan ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor.

Picanto, Rio ve B SUV sınıfında yer alan Stonic; 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile finanse ediliyor. Bongo, 50 bin TL’ye sıfır faiz 12 ay taksit seçeneğiyle satın alınabiliyor.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 335.000 TL krediye bu aya özel, 12 ay, yüzde 0,95 faizli kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz CLA'da ise 285.000 TL için, 36 ay vadeli, yüzde 1,65 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Nisan ayına özel, 475.000 TL'ye, 36 ay, yüzde 1,65 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz GLA için ise bu aya özel, 285.000 TL, 36 ay, yüzde 1,65 faizli kredi imkanı mevcut. Yeni GLB ise Nisan ayında 335.000 TL, 12 ay, yüzde 1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor. Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller'de ise Nisan ayına özel 48 aya kadar yüzde 1,79 faiz fırsatı sunuluyor.

OPEL

Opel’in b segmenti otomobili olan Corsa, nisan ayında 172.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca tüm Corsa modellerinde 100.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Crossland ise nisan ayında 219.900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Markanın C-SUV modeli olan Grandland X için ise 150.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanı sunuluyor. Opel Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 305.000 TL'den başlayan fiyatlar ile showroom'lardaki yerini alıyor.

Opel'in amiral gemisi yeni Insignia'ya 150.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sahip olunabiliyor. Nisan ayına özel yeni Opel Insignia, 426.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Combo Life, nisan ayında 100.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Combo Life Essential versiyonu ise nisan ayına özel 85.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz seçeneğiyle ön plana çıkıyor. Nisan ayında Combo'ya 186.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

PEUGEOT

Nisan ayında Peugeot modellerinde 200.000 TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz avantajı, 508 modelinde ise 1 yıllık akaryakıt hediyesi sunuluyor. Peugeot hafif ticari ailesinde de 100.000 TL için yüzde 0,99 faiz fırsatı bulunuyor.

Peugeot SUV 2008'de 50.000 TL için yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor. Markanın bir diğer sevilen kompakt SUV modeli olan 3008'de ise 100.000 TL için yüzde 0,99 faiz avantajı sunuluyor. Fransız üreticinin amiral gemisi SUV’u olan 5008’de ise 200.000 TL’ye yüzde 0,99 faiz imkanı tüketiciye sunuluyor.

Peugeot Rifter'da 80.000 TL için yüzde 0 faiz avantajı sunulurken; markanın hafif ticari ailesi de 100.000 TL için yüzde 0,99 faiz avantajıyla sunuluyor.

SUZUKI

Nisan ayında Suzuki; Vitara, SX4 S- Cross ve Swift'ten oluşan akıllı hibrit modelleri için, 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Üç hibrit modelden birisini tercih edecek olanlar kredi uygulamasıyla birlikte, 10 bin TL takas desteğiyle de alım avantajını yakalıyor.