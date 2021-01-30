Yeni PCX Türkiye’de satışta

Honda'nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dâhil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor.

Honda PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu. Destekli oturma pozisyonu, selenin altına gizlenen bagajı ve sınıfının üzerinde malzeme kalitesiyle segmentinde dikkat çeken yeni PCX125, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT Şanzımanı, Start&Stop Sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C Soketi gibi özellikleriyle de farklı bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak 8.750 d/d'da 9,2 kW güç üreten motor, 6500 d/d'da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumluluğu ile de çevreci bir yapı sergileyen yeni Honda PCX125, 8,1 litrelik deposu ile uzun menzil performansı sergiliyor.

Yeni PCX125, Şubat ayından itibaren 29 bin 800 TL'lik fiyatı ile satışa çıkıyor.