7 corona hastası kaçak yollarla cenazeye katıldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıkması üzerine karantina altına alınan 6'sı pozitif, 1'i ise temaslı 7 Covid-19 hastası, bir yakınlarının cenazesine katılmak için karantinayı ihlal ederek Sinop iline geldi. Sinop'un Gerze ilçesi Kabalar köyündeki cenazeye katıldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönmek isteyen karantinayı ihlal eden pozitif hastalar,

DÖNÜŞ YOLUNDA YAKALANDILAR

Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan D-30 karayolunda üzerinde yol kontrol noktasında durduruldu. Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan otomobil içerisinde yapılan kimlik kontrolünde E.A, Y.A, C.A, H.A, L.A, F.A ve E.A. isimli şahısların HES kodu sorgulamasında pozitif olduğu belirlendi. Şahısların, İstanbul'da karantinada olması gerekirken Sinop'un Gerze ilçesine Kabalar köyünde bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra dönüş yolu oldukları tespit edildi.

KARANTİNA ALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanan şahıslara toplam 6 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 195. maddesinden şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığınca işlem başlatıldı. Şahıslar, Jandarma ve AFAD kontrolünde Şeyh Şab'an-ı Veli Öğrenci Yurduna götürülerek karantina altına alındı. Öte yandan, şahısların cenazede temas ettikleri ve yol boyunca temas ettikleri insanların tespit edilmesi için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. (İHA)

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