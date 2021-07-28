Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte en az ve en çok vaka olan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 17-23 Temmuz’da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız. pic.twitter.com/L8lOdq94Vx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

Bakan Koca, bir sonraki açıklamasında ise, “Son dakika” ifadesini kullanarak, “En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 Milyonu geçti” açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 Milyonu geçti. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021