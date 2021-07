Biontech yan etkileri neler? Alerjisi olanların aşı yaptırması riskli mi?

Aşı süreci devam ederken birçok kişi henüz aşı olmadı. Aşı olmama sebeplerinde biri olan yan etkiler merak konusu oldu. Delta Variant ve Delta Plus Varyantının Türkiye’de görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, aşı sürecini hızlandırdı.

BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELER?

Birçok ilaç yan etkilere neden olabilir. Bir yan etki, bir ilaca normal dozlarda alındığında istenmeyen bir tepkidir. Hafif veya şiddetli, geçici veya kalıcı olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler, bu ilacı alan herkes tarafından görülmez. Yan etkilerden endişe ediyorsanız, bu ilacın risklerini ve faydalarını doktorunuzla görüşün.

Bu ilacı alan kişilerin en az %1’i aşağıdaki yan etkileri bildirmiştir. Bu yan etkilerin çoğu yönetilebilir ve birkaçı zamanla kendi kendine geçebilir.

Bu yan etkileri yaşarsanız ve bunlar ciddi veya rahatsız edici ise doktorunuza danışın.

ishal

eklem ağrısı

kas ağrısı

lenf düğümlerinin şişmesi

yorgunluk

ateş

titreme

baş ağrıları

mide bulantısı

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, hassasiyet veya ağrı

kusma

Yan etkilere karşı ne yapılmalı?

Aşıyı, yorgunluk veya baş ağrısı gibi olası yan etkilerle baş etmenin daha kolay olduğu bir zamana ayarlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken sabah erkenden aşı yaptırmak pek mantıklı olmaz. Mümkünse, aşıyı izinli bir günde alabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz, reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu ilaçlar ayrıca ateş, baş ağrısı, kas veya eklem ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Çok rahatsız edici veya geçmeyen yan etkiler yaşarsanız, bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız, 112’yi aramalı veya acil servise gitmelisiniz.

ALERJİSİ OLANLARIN AŞI YAPTIRMASI RİSKLİ Mİ?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, alerji endişeleri yüzünden aşıdan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, bu konuda şunları söyledi:

‘EN ETKİLİ YOL AŞIDIR’

1.5 senedir hayatımızı olumsuz yönde etkileyen ve pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 hastalığı ile mücadelede en etkili yol aşıdır. Alerjik reaksiyon riski nedeniyle pek çok kişi aşı yaptırmaya tereddüt ediyor. Ancak bu yüzden aşı olmaktan kaçınılmaması gerekiyor. Türkiye’de baştan beri uygulanan Sinovac ile son dönemde uygulama oranı artan BioNTech aşısı ile de anafilaksi reaksiyonları bildirildi. Ancak oranın çok düşük olduğu üstelik anafilaksi geçiren tüm kişilerin iyileştiği, ölüm ya da yoğun bakım yatışı gerekmediği görüldü.

DOKTORU BİLGİLENDİRMEK GEREKİR

Bazı kişilerde mRNA aşılarının içinde bulunan polietilen glikol ve polisorbat maddelerine karşı şiddetli alerji gelişebilir. Covid-19 aşısının ilk dozu ile şiddetli alerjik reaksiyon geçirmiş olan kişilerin uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir. Çeşitli tipte ve içerikte Covid-19 aşılarının geliştirilmesi, bu hastalar için alternatif aşı bulmakta rahatlatıcı oldu. Ancak anafilaksi riski taşıyan hastaların Covid-19 aşılarını mümkünse hastane ortamında olmaları, aşı olmadan önce doktoru alerjileri ile ilgili bilgilendirmeleri gerekir. Covid-19’un yaratacağı ciddi hastalık ve ölüm riski göz önüne alındığında, acil önlemlerin alındığı ortamda yapılan aşıların hayati riski ve yan etkileri göz ardı edilebilecek kadar azdır. Bu aşıların yanı sıra, nonsteroid ağrı kesicilerin, betalaktam grubu antibiyotiklerin ve genel olarak her ilacın yatkın kişilerde anafilaksi yapma riski olduğu da akılda tutulmalıdır.

İŞTE YAN ETKİLERİ

Her iki aşıda da benzer yan etkiler var. Şu an BioNTech ile ilgili daha fazlaymış gibi yan etki görmemizin nedeni çok daha fazla BioNTech aşısı yapılıyor olması… Bir ilacı ne kadar fazla kullanırsak yan etki görme riskimiz de artar. Kümülatif olarak bakıldığında aslında her aşı için aynı yan etkiler söz konusudur. Aşıların hemen tamamı ağır hastalıktan, hastane yatışlarından ve ölümlerden koruduğu kesin ve net verilerle mevcuttur.