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Bursa ‘lebaleb’ kırmızıya koşuyor

Corona risk haritasında sarıdan turuncuya geçen Bursa'da, vatandaşlar geçen hafta olduğu gibi bu hafta adeta sokağa akın etti. Kentin en işlek merkezi olan Hanlar Bölgesi'nde oluşan lebaleb kalabalık 3,5 milyon nüfusa sahip sanayi şehrini adım adım kırmızı renge doğru götürüyor.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 14:30, 14/03/2021
HaberlerSağlık
Bursa ‘lebaleb’ kırmızıya koşuyor

Bursalılar, geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonu da kendilerini sokağa attı. Hanlar Bölgesi’ndeki mahşeri kalabalık salgına davetiye çıkardı.

ÇARŞI PAZAR DOLDU TAŞTI

Sanayi şehri Bursa’da son zamanlarda vaka sayılarında yükselme gözlendi. Daha önce corona virüsü risk haritasında sarı kategoride yer alan kentin rengi kırmızı renge dönmek üzere. Kentte hafta sonu nedeniyle çarşı, pazar ve kafeler doldu taştı.

“BU RAHATLAMA VAKA SAYISINI ARTIRACAK”

Şehirdeki haftasonu rehavetini değerlendiren Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, “Varyant virüslerin çoğaldığı, aşı uygulamanın yaygınlaşmadığı ve yavaşladığı, okulların da açıldığı bir dönemde böylesi bir rahatlama gelecek günlerde vaka sayısının çok artacağını düşündürüyor” dedi.

GÜNLÜK VAKA TAKİBİ 4 İLA 8 ARASINDA

Vaka sayılarındaki son durumuda değerlendiren Alpaslan Türkkan, “Son 5 günde yüzde 40-50 civarında vaka artışı olduğu bilgileri geliyor. Aile hekimleri günde 2 ila 6 arasında vaka izlerken bu sayı 4 ila 8 arasına çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

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