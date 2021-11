Grip ve CovId-19’a karşı doğal reçeteler

Güven, bir yandan grip ve Covid-19’a yakalanma riskini azaltan, bir yandan da bu hastalıkların tedavisini destekleyen besin kaynaklarını sıraladı…

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron tüm dünyada büyük endişe yaratırken, gerek grip gerekse Covid-19'a karşı önlem almak büyük önem taşıyor. Aşının yanı sıra maske-mesafe-hijyen kadar güçlü bir bağışıklık için bilinçli beslenmek şart.

İşte Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven'in önerileri…

Et/Tavuk/Sebze Suyu

Besinler pişerken vitamin, mineral ve yağları suyuna geçer. Grip ve Covid-19'a karşı ya da bu hastalıkların belirtileri başlar başlamaz et sulu çorbalara başlayın. Geleneksel bir grip karşıtı olan tavuk suyuna çorba herkesin aklına ilk gelenlerdendir. Doğal tavuğun eti vücudunuza protein ve demir sağlar. Çorbanıza kereviz, havuç, soğan ve baharat çeşitlerini de ekleyerek lezzet ve besleyiciliğini artırabilirsiniz. Boğaz ağrısına bağlı yutkunma güçlüğü ve iştahsızlık da söz konusuysa besleyici çorbalar vücudunuzun toparlanmasını hızlandırır. Probiyotik etkisi olan tarhana çorbasına kıyma ekleyerek tüketmeniz de benzer bir etki sağlayacaktır.

Sarımsak

Grip geçiren yetişkinlerde yapılmış bir çalışma da sarımsak tüketiminin bağışıklığı güçlendirerek hastalık semptomlarının şiddetini azalttığı görülmüştür. Sarımsağı benzersiz kılan sülfürlü bileşiklerden zengin oluşudur. Ayrıca sağlığa iyi geldiği gösterilen arginin, oligosakkaritler, flavonoidler ve selenyum içerir. Soğuk algınlığı, grip ve Covid-19 virüslerden kaynaklanır. Sarımsak tüketimi kan dolaşımınızda virüslerle savaşan T-hücrelerinin sayısını artırabilir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Ispanak, pancar yaprakları, pazı, karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler C, E vitaminleri ve demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum gibi mineralleri içerir. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler anti bakteriyel ve anti inflamatuar etkiye sahip olduğu için virüs kaynaklı hastalıklara karşı savunma sistemini destekler. Grip, soğuk algınlığından korunmak ya da bağışıklık sisteminizi desteklemek adına yapraklı yeşillikleri az limon ve zeytinyağı ile çiğ olarak ya da meyve, yoğurt, bir tutam taze zencefil ile karışım hazırlayarak da tüketebilirsiniz.

Yoğurt gibi probiyotik besinler

Yoğurt, kefir, ayran, şalgam, boza, tarhana gibi besinler hem probiyotik hem de prebiyotiktir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak florasına katkı sağlayıp, bağışıklığı güçlendirir.

C vitamini zengini besinler

C vitamini potansiyel olarak çevresel oksidatif strese karşı koruma sağlar. Nötrofiller, lenfositler gibi savunma sistemi hücrelerini besleyerek, mikroplarla savaşmayı kuvvetlendirir. Günlük 100-200 mg'lık C vitamini hücre ve dokuların ihtiyacını karşılar, yerleşik enfeksiyonların tedavisinde ise önemli ölçüde daha yüksek dozlar kullanılabilir. Brokoli, maydanoz, biber, lahana, çilek, kivi ve turunçgiller zengin c vitamini kaynaklarıdır.

Yulaf gibi tam tahıllı besinler

Gribin halsizliği etkisini göstermeye başladıysa, kendinize sağlıklı öğünler hazırlamakta zorlanabilirsiniz. Pratik, doyurucu ve bağırsak florasındaki yararlı bakterileri besleyen yulaf gibi kompleks karbonhidratlar bu noktada imdadınıza yetişir. Yulaf, muz, tarçın, yoğurt ve biraz su genelde ilk tercih edilendir. Muzun potasyumdan zengin olması hastalık ya da hastalığa bağlı kullanılan ilaçlarla bozulabilen sindirim sistemini de toparlayıcı güç gösterir.