İstanbul için korkutan açıklama: Vakalar 50’nin üzerinde arttı, 4. dalga tehlikesi var

Tüm dünyada Covid-19 ile mücadele sürerken Türkiye'de salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşanırken son günlerde Covid-19 pozitif sayısı gün geçtikçe artıyor. Vaka sayılarındaki artış ve varyantlar salgında yeni bir dalga ihtimalini gündeme getirirken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu salgının seyri ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

”AĞUSTOS AYI ÇOK ÖNEMLİ”

Memişoğlu, salgında ağustos ayının çok önemli olduğunu ifade ederken, İstanbul'da pozitif vaka sayısının yüzde 50 oranında arttığına dikkat çekti.

Memişoğlu, vatandaşları kurallara uyum ve aşı olunması noktasında uyardı.

”VAKA SAYISI YÜZDE 50’DEN FAZLA ARTTI”

Dünyadaki vaka yükselişinin Türkiye’de de yaşandığına dikkat çeken Memişoğlu, ”İstanbul'da pozitif vakalarımız 2 hafta evveline göre yüzde 50 üzerinde arttı” dedi.

İl nüfusunun yüzde 65'inin aşılandığını söyleyen Memişoğlu, özellikle 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşılarını bir an önce olmasını gerektiğinin önemine değindi.

İldeki aşılama çalışmamalarına ilişkin detaylı bilgi veren Memişoğlu, ”İkinci dozu tamamlananlar yüzde 41’e gelmiş durumda. İstanbul'da iki doz aşısı yapılan hedef nüfustaki insan sayımız yaklaşık 4, 5 milyonu geçmiş durumda. 3. dozu da yaklaşık 600-700 bin insanımıza yaptık” diye konuştu.

AĞUSTOS KRİTİK BİR AY

Memişoğlu, ”Ağustos ayındaki uyumumuz ve aşı oranlarımız eylül-ekimdeki salgındaki seyri çok etkileyecek. Bayramı bayram gibi yaşadık, insanlarımız biraz bunalmışlardı, biraz rahatladılar. Ama ağustos ayında biraz çaba göstererek biz eylül ekim ayını çok rahat geçireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“17 İLE 65 YAŞ ARASI AŞILAMA YÜZDE 40”

Vakalardaki yükselişin okulların açılmasına yönelik etkisini değerlendiren Memişoğlu, ”Vakaların yükselmesinden çok, yoğun bakıma yatan, ölen ve ya hastalanan insan sayısı çok önemli. Şu an için bu konuda hastanelerimize çok az bir yansıma var. Henüz yük haline daha gelmiş değil. 17 ile 65 yaş arası aşılama oranları halen daha yüzde 40 bandında, bunu bizim en azından yüzde 80 bandına çıkarmamız lazım. Hem alt yapı hem aşı olarak elimizde her türlü imkan var, İnsanlar sadece lütfen aşılarını olsunlar” ifadelerine yer verdi.

Megakentte 4. dalga tehlikesine ilişkin konuşan Memişoğlu, “Vaka anlamında şu andaki hızla bu tehlike var ama bir daha söylüyorum; ağustos ayı çok stratejik bir ay. Bu ayı iyi değerlendirirsek bu dalgayı ölüm, yoğun bakım ve hastaneye yatarak çok az miktarda zararla atlatırız diye öngörüyoruz” diye konuştu. (DHA)

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