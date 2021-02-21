Kadınlarda hayat kurtaran test

– Smear testi nedir?

Rahim ağzını (serviks) değerlendirmek ve kanser- kanser öncüsü durumlar açısından kontrol etmek için kadınlara yapılan özel bir tarama testidir. Rahim ağzı kanserinin erken teşhisini sağlar. Smear taraması; rahim ağzında kanser olmayan fakat yıllar sonra kansere dönüşme riski olan bazı lezyonları, anormal hücreleri erkenden fark etmek için yapılır. Böylelikle bu lezyonlar tedavi edilir ve kansere dönüşmeden ortadan kaldırılır.

– Kimler yaptırmalıdır?

Cinsellik yaşayan her kadın yaptırmalıdır. Sağlıklı bir kadın yaşamı için yıllık jinekolojik muayene şarttır. Bu muayene esnasında doktor hastanın yaşına, kliniğine, yaşam koşullarına, geçirdiği hastalıklara ve benzer parametrelere göre değerlendirip smear alır ve tekrar ne zaman alınması kararını verir.

– Ne zaman yapılmalıdır?

Adet kanamasının olmadığı bir dönemde smear almak gerekir. Kadınların testten en az 48 saat önceden cinsel birliktelik yaşamamaları ve genital bölgeyle alakalı ilaç kullanılmamaları gerekir.

– Zor bir işlem midir?

Jinekolojik muayene sırasında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından özel bir fırça ile alınır. Sadece 5 saniye sürer. Yanlış efsanelerin aksine ağrısız ve basit bir işlemdir.

– Smear ile HPV'nin ilişkisi nedir?

HPV (Human Papilloma Virus) rahim ağzı kanserine neden olan sebeplerden biridir. HPV'nin dünya üzerinde bir ağacın dalları kadar çok çeşidi vardır. Bu yüzden rakamlarla sınıflaması yapılmıştır. HPV'nin 6 ve 11 numaralı tipi genital siğillere, 16 ve 18 numaralı tipleri de rahim ağzı kanserine neden olur. İşte bu yüzden ‘smear'de hücresel değişiklikler çıkınca HPV ile özleştirilir ve tipleme yapılabilir.

– Neden kolposkopi ve biyopsi yapılır?

Smear alındığında rahim ağzının tamamı adeta süpürülerek tüm yüzeyden hücreler toplanıp patolojiye gönderilir. Patoloji sonucunda bozuk hücre varlığı durumunda bu hücrelerin tam yerini tespit etmek için kolposkopi yapılır. Kolposkopi bir çeşit haritalandırmadır. Aslında mercek ve ışık kaynağının ardından rahim ağzına bakılan bir alettir. Kolposkopi sonucunda anormal hücrelerin yeri tam olarak tespit edilir ve anestezi altında bu tespit edilen bölge çıkarılır.

Hangi sonuç ne anlama gelir?

– Normal smear tablosu: Temiz sonuç dediğimiz durumdur. Herhangi bir tedaviye gerek yoktur.

– İltihap ya da spesifik bir enfeksiyon varlığı olan sonuçlar: Enfeksiyona ve hastanın kliniğine uygun olan tedavi verilir.

– ASC-US: Anlamı belli olmayan atipik hücreler demektir. Burada anormal hücre değişimi ya da enfeksiyona ait bulgu ayırt edilememiş demektir. Patolog bu konuda doktoru uyarmıştır. İleri araştırma gerektirir.

– LSIL: Düşük derecede anormal hücre varlığıdır. Kolposkopi ve biopsi yapılması gerekir.

– HSIL: Yüksek derecede anormal hücre varlığı söz konusudur. Yine kolposkopi ve konizasyon gerektirir. Bu patoloji sonuçlarının hiç birisi direk olarak kanser demek değildir. Öncü hücreler var tedbir alın anlamına gelir.