Korkulan varyantlar geldi

COVID-19 belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, sürekli öksürük ile tat veya koku kaybı olarak kendini gösteriyor. Delta varyantında ise baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısına rastlanıyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı ile kendini gösteriyor. Tat ve koku kaybı Delta varyantında da ciddi derecede görülüyor. Aşılanmamış, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında. Aşı olan bireyler de Delta varyantına yakalanıp enfekte olabilir. Hastalık aşı olanlarda daha hafif seyretse de varyant virüsü bulaştırabilirler. Aşı olmak insanın kendini korur, hastalığı taşımasını ve bulaştırmasını engellemez. Bu nedenle aşı olunsa da maske, mesafe ve hijyen şart.

Araştırmalara göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 koruma sağlıyor. COVID-19 ve mutasyonlara karşı mutlaka aşı olunmalı. Aşılamada yüzde 60 oranına ulaştıktan sonra toplumsal bağışıklıktan söz edilebilir. İki doz Sinovac olmuş olanlar, üçüncü doz olarak Biontech aşısı olabilirler. 2 doz Biontech aşısı olanların üçüncü doz aşı yaptırmalarına gerek yok. COVID-19 geçirenler de tek doz Biontech aşısı olabilir. 12 haftadan sonra gebeler ve emziren anneler ve gebelik planlayanlar da Biontech aşısı olabilirler.

Gençler dikkatli olmalı

Avrupa Birliği ülkelerinde ağustostan itibaren coronavirüs delta varyantının daha baskın hale geleceği öngörülüyor. Türkiye'de de delta'ya bir mutasyon daha eklenmiş formatı olan Delta Plus, ülkemizde yayılmaya başladı. Delta ve Delta Plus varyantının aşı olanlara da bulaşabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Elif Hakko, Delta ve Delta Plus hakkında merak edilenleri tek tek açıkladı. Hakko, “COVID-19 Delta varyantına ilk kez Hindistan'da rastlandı. Delta mutasyonu, COVID-19'a göre çok daha hızlı yayılıyor. Delta Plus da Hindistan'da görülen Delta'nın Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. Delta Plus ilk olarak Güney Afrika'da görüldü. Delta varyantı diğer

mutasyonlara göre hızlı bulaştığı için tehlikeli. Daha çok gençleri etkiliyor” dedi.

Daha önce Sinovac aşısı yaptıranlarda 3. dozda yan etki görülme ihtimali biraz daha fazla olabilir. Ağrı, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı gibi yan etkilerde parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Sinovac aşısı yaptıranlar, Biontech aşısını yaptırmak için en az 1 ay beklemeliler. Covid-19 aşısı olmadan önce de eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu doktorunuza söylemelisiniz. Enjeksiyon nedeniyle ekstra kanama olmaması için doktorunuz gereken tedbirleri size söyleyecektir. Aşıdan sonra kolda, özellikle de aşı olunan bölgede hafif şişlik ve ağrı görülebilir. Ancak ağrı, aşının içindeki maddelerden değil, iğneden kaynaklanır ve genellikle bir gün içinde geçer. Baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kas ağrıları ve hafif derecede ateş gibi belirtiler de görülür. Aşıdan 24 saat sonra yan etkiler devam ediyorsa doktorunuza başvurun. Aşıdan sonra ortaya çıkan ateşe karşı bol sıvı, özellikle su içilmesi gerekiyor.

2 varyantın ne gibi farkı var?

Delta Varyantı: Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2'nin mutasyona uğraması sonucunda meydana gelen Delta varyantı ile oluşan virüs daha hızlı yayılıyor. Yüksek bulaştırıcılığın nedeni olarak Delta varyantının protein yapısında görülen değişikliklerin, hücrelere girmesi ve tutunmasının kolay olması gösteriliyor.

Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısıyla kendini gösteriyor.

Delta Plus: Coronavirüsün delta mutasyonunun da mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan yeni varyant “Delta plus” adını aldı. Çok hızlı bulaşıcı özelliği sahip olması nedeniyle ağır risk teşkil ediyor. Delta plus aynı zamanda aşının etkinlik oranını azaltıyor. Solunum sıkıntısı, öksürük, ateş, bulantı, ishal, karın ağrısı gibi semptomları var.