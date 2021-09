Okullarda maske takma ile ilgili karmaşa: Öğrenciler tedirgin ve stresli

Amerika'daki uzmanlar; okulda maske takma zorunluluğu ile ilgili ortak bir karar alınamamasının, hem öğrenciler hem de veliler arasında kargaşa yarattığını söylerken, bu durumun öğrencilerin Covid-19 konusunda daha çok endişe ve stres yaşamalarına neden olduğunu belirtiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez’ine göre 15 Eylül’de 150.000’den fazla yeni vaka kaydedildi ve ülke Ağustos ayının başından bu yana neredeyse her gün 100.000’den fazla vaka bildirdi. Vaka sayılarının gölgesinde de okullar açıldı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sınıfta maske takma konusunda derin bir ayrılık ortaya çıktı.

Bazı ebeveynler ve siyasi liderler, öğrencileri sınıfta maske takmak için zorlamaya şiddetle karşı çıktı. US News & World Report tarafından eyaletlerin bu konudaki politikalarına ilişkin bir incelemeye göre; 25 eyalette bu konuda herhangi bir politika belirlenemezken Florida gibi eyaletlerde okullarda maske takılması zorunluluğu ile ilgili hâlâ bir karmaşa yaşanıyor.

Maske takma zorunluluğu getiren okullarda bazı veliler birleşerek bu zorunluluğun kalkması gerektiğini savunurken, bazı veliler de yasağın devam etmesinin henüz aşı olamayacak kadar küçük çocukları ya da onlarla yaşayan ve yüksek risk grubunda yer alan aile büyüklerini korumak için tek önlem olduğunu savunuyor.

MASKE TAKMA KONUSUNDA ORTAK BİR KARAR ALINAMIYOR

Insider’ın görüştüğü dört ergen ruh sağlığı uzmanına göre, eyaletlerin karmakarışık halk sağlığı politikaları, virüsün etkilerinden korkan veya aile üyelerine bulaştırmaktan çekinen çoğu genç insanda için stres ve kafa karışıklığı yaratıyor.

Kansas City’deki Children’s Mercy Hastanesi’nde çocuk ve ergen bakımında uzmanlaşmış bir psikiyatrist olan Shayla Sullivant, Insider’a verdiği demeçte şu şekilde konuştu: “Normal olmayan bir ortamda maske takmaya çalışan bazı gençler gerçekten zorlandı. Bir genç olarak, bir çocuk olarak diğerlerinden farklı olmak zor ve bu ek maruz kalma riskini üstlenmek de zor.”

HASTALIĞI YAYMAKTAN DAHA ÇOK KORKUYORLAR

Florida, Marathon’da lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Amy Morin ise Covid-19’a yakalanma konusunda çok endişeli bazı çocuklar gözlemlediğini söyledi: “Bazı çocuklar hastalığı aile üyelerine yaymaktan daha çok endişe duyuyorlar. Bir büyükanne ve büyükbabayla yaşayan veya hastalanmaya daha duyarlı olacak biri ile yaşayan çocuklar bu konuda gerçekten gerginler.”

Ulusal Ebeveyn Öğretmenler Birliği tarafından bu ayın başlarında yayınlanan ve temmuz sonu ile ağustos başı arasında toplanan anket yanıtlarına göre; ABD’deki ebeveynlerin yarısı, coronavirüsü ile ilgili korkular nedeniyle bu sonbaharda çocuklarının derslere sanal olarak katılmasını istediklerini söyledi.

ÖĞRENME DENEYİMLERİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ YARATIYOR

Morgan Stanley Alliance for Children’s Mental Health tarafından yapılan bir ankete göre de on lise öğretmeninden dördünden fazlası öğrencilerin sınıfa dönme konusundaki endişelerinin öğrenme deneyimleri üzerinde etkisi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Amerikan Pediatri Akademisi, pandeminin başlangıcından bu yana 5 milyondan fazla çocuğun Covid-19 testinin pozitif olduğunu söyledi. Çocuklar arasındaki vakalar, okulların yeniden açılmasıyla aynı anda ciddi bir artış gösterdi. Amerikan Pediatri Akademisi, yalnızca eylül ayının ilk haftasında çocuklar arasında 243.000’den fazla vakanın teşhis edildiğini söyledi.

KÜÇÜK YAŞLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARINI ETKİLİYOR

Wisconsin’de 4-11 yaş arası öğrencilerle çalışan okul danışmanı Sarah Flier, pandemide okula dönmenin öğrencilerin davranışlarına nasıl yansıdığını Insider’a şu şekilde anlattı: “Kolayca hüsrana uğramak, koşmak ve saklanmak, binaya girmek istememek, annelerini özledikleri için ağlamak olabilir. Ayrıca ortalama bir yetişkin için gerçekten saygısız görünen birçok meydan okuma da var. Endişeliler ve başa çıkmaya çalışıyorlar.”

Insider, okula dönen ve virüs ile ilgili tedirginlikler yaşayan çocuklara da haberinde yer veriyor.

OKULA DÖNÜŞ VİRÜSE KARŞI TETİKTE OLMAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

On yedi yaşındaki Matt Chowansky, bu eğitim yılının başından beri temizlik rutinini geliştirdi. New Jersey, Voorhees’deki Doğu Bölge Lisesi’nde 12. sınıf öğrencisi olan Chowansky, her öğleden sonra eve döndüğünde, virüsü temizlemesini umarak duş aldığını söylüyor. Her ders arasında ellerini yıkmaya gidiyor, dersler başlamadan önce sınıftaki sırasını antimikrobiyal bir mendille siliyor.

Chowansky gibi öğrenciler için okula geri dönüş, Covid-19 için tetikte olmak demek. Ve New Jersey okullarında maske zorunluluğu olsa da Chowansky, maske takmayan öğrencilere şaşırdığını söylüyor:

“Bu, coronavirüsünden gerçekten korkan insanlara bir tür hakaret. Bunu sadece büyük bir hakaret olarak alıyorum. Maske takmaya devam edin. Ve eğer maske takmıyorsanız, gerçekten takmanız gerekiyor.”

OKUL ÖNLEM ALMAZSA DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK

16 yaşındaki Brandon Perkins ise okul yılı başladığından beri gittiği her yere el dezenfektanı taşıyor.

Perkins Insider’a verdiği bir röportajda, aşılarının tam olduğunu ve Ohio, Strongsville’deki lisesinde pek çok kişi takmasa da o ve arkadaşlarının maske taktığını söylüyor ve durumun biraz kontrolden çıktığını anlatıyor:

“COVID durumu aslında biraz kontrolden çıktı. İzolasyonda 16 öğrenci veya personel var. 69 kişi ise aktif karantinada. Yapmamız gereken tüm protokolleri yapmaya çalışıyorum; ancak okul hiçbir şey yapmazsa, hiçbir şeyi değiştirmezse durum daha da kötüleşecek.”

Strongsville City Okulları, öğrencilerin ve personelin içerideyken maske takmalarını şiddetle tavsiye ediyor. Yakın tarihli bir mektupta müfettiş velilere maske uyarısında bulundu ancak bölgede böyle bir zorunluluk yok.

