Pandemi sürecinde nasıl beslenmeli?

Pandemide artan hareketsizlik, stres ve dengesiz beslenme kilo alımına yol açarken diyabet, kalp-damar gibi ciddi hastalıkların da tetiklenmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla uzmanlar, sık sık sağlıklı beslenmenin, egzersizin ve stres yönetiminin önemine dikkat çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu süreçte bitkisel ağırlıklı beslenmeyi önererek şunları söyledi:

HAYVANSAL GIDALARA DİKKAT

Genellikle hayvansal gıdalarla beslenmenin başta kalp-damar hastalıkları ve kanser olmak üzere birçok hastalığa yol açtığı yüzlerce çalışmayla gösterilmiştir. Çin projesi olarak adlandırılan ve beslenmeyle hastalıklar arasında ilişkiyi araştıran en kapsamlı çalışmayla da bu gerçeklik bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çalışmada sadece hayvansal yağın değil hayvansal protein tüketimindeki artışın da hastalıklarla ilişkisi kanıtlanmıştır. Hayvansal ürünler bilindiği gibi yeterli antioksidan, lif, fitobesinler, vitamin ve mineral içermez; bol miktarda kalori, doymuş yağ, kolesterol ve araşidonik asit barındırır. Çin projesi; sebze, meyve, kuru baklagiller ve tahıllardan zengin bitkisel gıda tüketip, toplam günlük kalorilerinin yüzde 10'undan azını hayvansal besinlerden alan topluluklarda, kalp damar hastalıklarının nadir görüldüğünü ispatlanmıştır.

BİTKİSEL BESİN KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR

Asidik karakterli hayvansal besinlerden zengin bir diyet böbrek ve karaciğer gibi organları yorduğu ve bozduğu gibi, kemiklerden bol miktarda kalsiyum-fosfor çekerek ve idrarla bu minerallerin atılımını artırarak osteoporoza (kemik erimesine) zemin hazırlar. Bitkisel besinler, hem vücut kemik sağlığını uyaran minerallerin bol miktarda alımına ve bazik etkileri ile de bu minerallerin atılımına engel olarak osteoporoz riskini azaltır.

BAĞIRSAK DOSTUDUR

Bitkisel ürünlerden zengin bir beslenmenin bağırsaklarda bulunan mikrobik florayı etkileyerek dost bakterilerin sayısını artırdığı, probiyotik ve prebiyotik etki yaptığı ortaya konmuştur. Probiyotik etkiyle bağırsaklardaki faydalı bakteriler artar. Prebiyotikler ise mide ve ince bağırsaklarda hiçbir değişime uğramadan kalın bağırsağa geçip yararlı bakteriler için besin teşkil eden kompleks karbonhidratlardır. Yararlı bakteriler prebiyotiklerle beslenerek çoğalır ve zararlı bakterilerin bağırsak duvarına yapışmasını önler. Bu bakterilerin bağırsak sağlığı, bağırsak hastalıkları, bağırsak kanseri, kalp hastalıkları, obezite gibi birçok hastalığa karşı koruyucu olabildikleri bilinmektedir. Et ağırlıklı bir beslenme türü ise bağırsak florasını olumsuz etkiler, sağlıksız bakterilerin hakim duruma geçmesine neden olur ve bağırsak kanseri riskini artırabilir.