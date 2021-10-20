Turkovac’ın faz-3 çalışmaları kafaları karıştırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türk Covid-19 aşısı Turkovac ile ilgili hiçbir bilgi veya çalışma sonucunu kamuoyu ile paylaşmadan faz-3 çalışmaları için yaptığı “Turkovac’ı tercih edin” çağrısını bilim insanları değerlendirdi. Şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde yapılan Turkovac faz-3 çalışmaları hem vatandaşların hem de bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde yapılan Turkovac faz-3 çalışmaları için yaptığı çağrı hem vatandaşların hem de bilim insanlarının kafasını karıştırdı.

Yapılan çağrıda daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkesin Turkovac'ı tercih etmesi istendi. Bilimsel hiçbir veri paylaşılmadan yapılan çağrıyı ve bazı aşı merkezlerinde 3. doz aşı yaptırmak isteyenlere Turkovac dışında seçenek sunulmadığı yönündeki eleştirileri değerlendiren bilim insanları, bu durumun vakaların yükselişe geçtiği kış aylarında aşı tereddütlerini arttıracağını dile getirdi.

“TURKOVAC İLE İLGİLİ BİLİMSEL KAYIT YOK”

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Kendisi faz-3 etkililiği göstermemiş ve bilimsel makalesini yazmamış bir aşı 3. doz olarak faz 3 çalışması yapamaz. Turkovac için yapılan çalışmaları değerlendirebilmemiz için sonuçlarını, nasıl yapıldığını görmemiz gerekiyor. Sadece diğer aşılardan daha iyi olduğuyla ilgili bir beyan var, ancak bilimsel bir kayıt yok. Çalışmaların açık ve yöntemsel olmaması aşı tereddütlerini arttırır. Her yeni aşı etkililiğini, o etkililiğin kaydını yazılı materyalini bilim dünyasıyla açık bir şekilde paylaşmalıdır. Ondan sonra acil kullanım onayı veya diğer kullanımlara başlaması gerekir” dedi.

“BAKANLIĞIN ‘BİZİM ÖN VERİMİZ' DEMESİ YETMEZ”

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise, “Yayımlanmamış bilgi bilimsel bilgi değildir. Ölçüt budur. Turkovac ile ilgili yayın ve faz-3 ön verilerine ait bilginin paylaşılmaması sorun. Sağlık Bakanlığı'nın veya çalışma ekibinin ‘Bu bizim ön verimiz' demesi yetmez. Veriler hakemli dergilerde yayımlanmalı” dedi. Bulut ayrıca uluslararası kurallara uygun Turkovac'ın bu aşıyı bekleyenlerin aşılanmasına katkı sağlayabileceğini söyledi, “Turkovac'ın aşı olmak için bekleyenlerin bir kısmında ‘Turkovac gelsin, aşı olacağım bildirimleri vardı. Bu kesimin aşılanmasına katkı yapabilir” diye konuştu.

“NE YAPILMAK İSTENİYOR, BİLİNMİYOR”

Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Yazılımcı Güçlü Yaman da, 3. doz aşı için gereken 3 aylık sürenin sesiz sedasız 6 aya çıkarıldığını, 3. doz zamanı gelenlerin Turkovac’i tercih etmesinin istendiği yönündeki eleştirileri hatırlatarak şunları söyledi:

* İnsanların serzenişleri üzerine 184 hattını aradım. Bana 12 Ekim tarihli genelge ile 2 doz Sinovac yaptıranların üçüncü doz yaptırma süresinin 3 aydan 6 aya çıkarıldığını söylediler.

* Sosyal medyada bir çok kişi 3. doz aşı yapmak isteyenlerin mevcut aşıları yaptıramadığını, faz 3 çalışması devam eden aşıya zorlandığını yazdı.

* Vatandaşlara 3. dozda sadece Turkovac tercihi sunuluyor. Diğer yandan aşı için belirtilen 18-59 yaş kriteri dışında kalan 60 yaş üstü 3.doz zamanı geldiği halde olamıyor.

* Bir karışıklık var. Burada yapılmak istenen nedir bilinmiyor. Vakaların artacağı öngörülen kış aylarına girdik. Bu dönemde insanların aşıyla ilgili kafasını karıştıracak hiçbir şeye gerek yok.

* Aşılanma zaten neredeyse durmuş vaziyette, üstüne bir de bu güvensizliği eklediler. Bu davranışlar insanların aşı tereddütünü arttıracak “