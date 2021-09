Uzmanlardan korkutan uyarı: Çocukların hayatını tehdit ediyor

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Şirin Güven ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Halit Çam, çocuk Covid-19 vakalarında sanıldığı gibi bir artış olmadığını, ancak önceki dalgalardan farklı olarak diğer virüs enfeksiyonlarının mevsiminden önce görülmeye başlandığını söyleyerek uyardı.

Salgının başından bu yana binlerce çocuk Covid-19 vakasının tedavi edildiği merkezlerden biri olan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Klinik Şefi Prof. Dr. Şirin Güven ile Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Halit Çam, açıklamalarda bulundu.

“BU YIL TEMMUZ AĞUSTOS’TA BAŞLADI”

Prof. Dr. Güven, Mart-Mayıs arasındaki bir önceki dalgaya nazaran bu dalgada çocuk hastalarda Covid-19 açısından farklı bir artış gözlediklerini söyleyerek, “Çocuk hasta sayılarımız erişkinlere paralel ilerliyor ancak kliniğimizde gözlemlediğimiz farklı durum şu; Önceki dalgalarda bu kadar çok farklı viral enfeksiyonlara rastlamıyorduk. Yani RSV (respituar sinsityal virüs), el ayak sendromu, altıncı hastalık gibi hastalıklara sebep olan enfeksiyonlar ile bronşiolit, pnömoni vakalarımız bu dalgada çok fazla. Bu yıl mevsiminden daha erken, Temmuz Ağustos gibi bu viral enfeksiyonlar başladı çocuklarda. Normalde Eylül Ekim aylarında görürdük. Ayrıca küçük bebeklerde, süt çocuklarında, özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda daha fazla bronşiolit var. Bu bebeklerin durumu özellikle Covid-19 da eklenince gerçekten daha ağır seyrediyor, daha uzun süre hastanede kalıyorlar ve daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyuluyor” dedi.

“AİLELER AŞILANDIK RAHATLIĞIYLA MASKE VE KORUNMAYA DİKKAT ETMİYOR”

Bu durumun nedeninin, ailelerin aşılamanın verdiği rahatlık nedeniyle maske ve temas izolasyonunda daha dikkatsiz davranması olabileceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Güven, “Maalesef özellikle bronşiolit ile gelen veya astım atağı geçirip pnömoni olan bir çocukta bir de Kovid eklendiğinde bu çocukların tablosu çok daha ağır gidiyor. Eğer biz maske mesafeye dikkat etmezsek, eğer biz erişkin aşılamamızı artırmazsak muhtemelen birkaç ay sonra, çocuklarda ağır Kovid vakalarımız çok artacak ve tabii ki bununla paralel olarak ölüm oranlarımız da yükselecek. Bu nedenle lütfen aileler aşılandık diye sosyal hayatlarında rahat hareket etmesin, mutlaka sosyal mesafeye, maske ve temizliğe dikkat etsin. Ayrıca çocukların da okullarda maskelerini takmaları gerekiyor.” diye konuştu.

“AĞIR VAKALARDAKİ ARTIŞIN ASIL NEDENİ DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR”

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Halit Çam ise mevsimsel değişiklikler içerisinde Kovid-19 hastalığına neden olan Sars-Cov 2 etkeni dışında birçok viral enfeksiyonun söz konusu olduğunu hatırlatarak “Bu bir karmaşa yarattı, sanki Kovid vakalarının artışı gibi bir yansıma yarattı. Ama gözlemlediğimiz, çocuklardaki asıl artış, diğer enfeksiyonların üzerine Kovid’in de eklenmesi nedeniyle oldu aslında. Mesela RVS, parainfluenza, Rinovirüs, enterovirüsler, bunlar da şu anda arttı. Pekçok viral enfeksiyonda burun akıntıları, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, boğazda burunda yanma gibi belirtiler olur. Bunların Kovid’le birbirinden ayrılması ise PCR testleri ile söz konusu” dedi.

“BAŞKA VİRÜSLE ENFEKTE OLAN ÇOCUĞUN KOVİD KAPMA RİSKİ DE ARTAR”

Prof. Dr. Çam, “Bu ille de Covid’den değil, başka bir etken nedeniyle de olabilir. Böyle bir durumda, yani başka bir virüsle bağışıklığı zayıflamış bir çocukta aile halkından Covid-19 kapma riski daha da yükselir, hastalığı ağır geçirme ihtimali artar. Bu yüzden aile de kişisel ilişkilerde, koruyucu önlemlere başvurmuyorsa evdeki çocukta bu risk çok daha katlanıyor” şeklinde konuştu. Aynı riskin tam tersi durumlar için de geçerli olduğunu belirten Prof. Dr. Çam, Covid-19 geçiren bir çocuğun üzerine başka bir viral enfeksiyona yakalanmasının tabloyu ağırlaştırdığını söyledi.

Çam, “Covid-19 geçirmekte olan bir çocukta da immün sistem zaten deprese oluyor (zayıflıyor). O sırada fırsatçı enfeksiyonlara daha beter zemin hazırlanıyor. Yoğun bakıma yatan çocuklarda da bu nedenle risk artıyor sekonder (ikincil) enfeksiyon yönünden.” dedi.

“BU YIL DAHA ÇOK 0-1 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI GÖRÜYORUZ”

Covid-19 dahil her türlü viral enfeksiyonda bazı çocukların daha yüksek risk faktörü taşıdığını da anlatan Prof. Dr. Çam, sözlerini şöyle noktaladı: “Özellikle prematüre doğum geçmişi olan çocuklar, sistemik konjenital (doğumsal) hastalığı olan çocuklar, kalıtsal metabolizma hastalığı olan çocuklar, kısaca intakt (güçlü) olmayan bir metabolizmaya sahip olan çocuklarda, her zaman için her türlü virüs risk oluşturuyor. Bu sadece corona virüsü değil. Biz bu dalgada kliniğimizde daha çok 3 aylık, 4 aylık bebeklik yaşındaki yani infant dediğimiz 0-1 yaş grubu çocukları daha fazla görmeye başladık.” (DHA)