Vaka sayıları artıyor… Uzmanından ‘aşı’ uyarısı

Devletlerin açıkladığı salgın verilerini derleyerek kamuoyuna sunan Our World in Data'nın verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 27,1'i en azından bir doz Covid-19 aşısı oldu. Dünya nüfusunun yüzde 13,7'sine ise aşının tüm dozları uygulandı. Dünya çapında uygulanan aşı dozu sayısı 3.86 milyar dozu bulurken, şu anda her gün yaklaşık 30 milyonu aşkın aşı dozu uygulandığı belirtiliyor.

Our World in Data verilerine göre nüfusu yüz binlerle ifade edilen küçük devlet ve yönetim birimleri, halkın çoğunluğunu ya da tamamını aşılayanlar listesinde başı çekiyor. Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise Uruguay, Kanada gibi ülkeler halkın yüzde 50’sinden fazlasını aşılamış durumda.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 26 Temmuz itibarıyla Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 66 milyon 806 bini geçti. 1. doz uygulanan kişi sayısı 39 milyon 597 bini bulurken, 2. doz uygulanan kişi sayısı 23 milyon 732'ye ulaştı. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 27'si birinci ve ikinci doz uygulanarak aşılanmış oldu.

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN SADECE YÜZDE 46'SI EN AZ BİR DOZ AŞI OLDU

Our World in Data'nın verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 46,73'üne en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandı. Bu oranla Türkiye, Yunanistan, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn gibi ülkelerin gerisinde kalıyor. Nüfusunun yüzde 72,95'ine birinci doz aşı uygulayan Uruguay listede zirvede yer alırken, Kanada nüfusunun yüzde 70,83'ünü, Hollanda 65,58'ini, Katar yüzde 68,29'una 1. doz aşıyı uygulamış durumda. Nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına birinci doz aşı uygulayan ülkeler arasında Portekiz, İsrail, Bahreyn, İtalya, ABD, Yunanistan, Suudi Arabistan, Arjantin bulunuyor.

AŞININ NÜFUSA DAĞILIMINDA TÜRKİYE O ÜLKELERİN GERİSİNDE

Our World in Data'nın ülkelerde uygulanan tüm aşı dozlarını karşılaştırdığı listesinde, nüfusunun 61,26'sına birinci ve ikinci doz aşı uygulayan Uruguay zirvede yer alıyor. Uruguay'ı Bahreyn, İsrail, Katar, Kanada, Portekiz, ABD, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Litvanya, Slovenya, Finlandiya, Hong Kong izlerken, nüfusunun yaklaşık yüzde 26,79'sını aşılayan Türkiye bu ülkelerin gerisinde kalıyor.

HER 100 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN DOZ SAYISI

Our World in Data'nın 100 kişiye uygulanan Covid-19 aşı dozları listesinde, Türkiye ‘de her 100 kişi başına düşen doz sayısının 78 olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin önünde Slovenya, Mauritius, Çekya, Litvanya, Finlandiya, Yunanistan, ABD, Çin, İtalya, Hollanda, Portekiz, Kanada, Katar, İsrail, Bahreyn, Uruguay bulunuyor. Uruguay'da her 100 kişi başına 134,21, Bahreyn'de 133,19, İsrail'de 127,67, Katar'da 126,41 aşı dozu düşüyor.

PROF. DR. ADIYAMAN: TÜRKİYE, AŞILAMA ORANI DÜŞÜK ÜLKELER ARASINDA

Türk Tabipler Birliği önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, küresel çapta aşılama durumunu SÖZCÜ'ye şöyle değerlendirdi:

* Delta varyantının bugün dünyada bilinen yaygınlığı Birleşik Krallık'taki enfeksiyonların yüzde 99'u, ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerindeki enfeksiyonların ise yüzde 80'i civarında. Türkiye'de de yaygınlığı giderek artıyor.

* Dünya nüfusunun 4'te 1'i tek doz aşı olmuş durumda. Kuzey Amerika kıtasında nüfusa oranlı olarak 100 kişi başına 76 doz aş yapılmışken Avrupa'da bu sayı 74, Güney Amerika'da 48, Asya'da 46, Afrika'da ise sadece 4. Türkiye'de tam aşılama oranı yüzde 27 civarında. Yani Brezilya, Meksika gibi aşılama oranı düşük ülkeler arasında.

* Aşılama oranları dünyada yüzde 80'e çıkmadan hiçbir yer güvenli olmayacak. Aşılama oranı kadar hangi aşıların kullanıldığı da önemli. Delta varyantına mRNA aşılarının yüzde 88 oranında etkili olduğu inaktif aşıların ise etkisinin daha az olduğu biliniyor artık. Türkiye bu aşıları kombine kullandığı için ve yetkililer verileri kendilerine sakladığı ya da veri toplamadığı için Türkiye'nin durumu hala net değil.