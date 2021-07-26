Validen korkutan uyardı: Son 10 günde vaka sayıları yükseldi

Corona virüsü haritasında yüksek risk grubunda kırmızı renkte olan Elazığ'da vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, vaka sayısının arttığını ve delta varyantının sıkıntı yarattığını belirterek vatandaşları aşı olmaları ve maske ve hijyen konularına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

AŞI STANDLARI KURULDU

Elazığ'da vatandaşların corona virüse karşı aşılanması için önemli çalışmalar yapılırken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Elazığ'da başlatılan aşı seferberliğine hız kazandırmak ve vatandaşların aşıya ulaşımlarını daha da kolaylaştırmak üzere şehrin üç ayrı noktasına COVİD-19 Aşı Standı kuruldu. Kurulan aşı stantlarına 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın randevu almalarına gerek olmaksızın başvuruda bulunarak, anında korona virüs aşılarını yaptırabiliyorlar.

KENT MERKEZİNDE AŞILAMA ORANI YÜZDE 53

08 Temmuz 2021 tarihli verilere göre ise Elazığ'da aşılama oranları şöyle:

Merkez yüzde 53, Ağın yüzde 70, Maden yüzde 55, Sivrice yüzde 55, Keban yüzde 52, Alacakaya yüzde 50, Baskil yüzde 48, Karakoçan yüzde 43, Arıcak yüzde 35, Palu yüzde 35, Kovancılar yüzde 34 olarak belirlenmişti.

VATANDAŞA ‘AŞI OLUN' UYARISI

Vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Elazığ Valisi Erkaya Yırık, “Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, bugüne kadar maske, mesafe ve hijyen konularına aynı şekilde özen göstersinler. Aşılarını mutlaka olsunlar. Aşılama konusunda gerideyiz. Aşılama ve tedbirlerimiz ile birlikte inşallah daha iyi noktaya geliriz. Son on günde vaka sayılarının yükseldi. Son durum şuan da yüzün üzerine çıktı vaka sayıları. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık İl Müdürlüğümüz aşı konusunda vatandaşlarımızı ikna etmek için çalışıyor. İnşallah vatandaşlarımız da bu konuda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Delta varyantı sıkıntı yaratıyor. İnşallah ilerde herhangi bir tedbir alacak konu olmaz. Vatandaşlarımızın mutlaka aşı olmaları lazım” diye konuştu.