Bilim insanları uyarıyor: İklim krizi 3 milyar insan için yaşanmaz koşullar getirecek

Çin, ABD ve Avrupa'dan bilim insanlarının araştırmalarına göre, 2070 yılına kadar yaklaşık 9 milyar olan tahmini dünya nüfusunun 3 milyara kadarı, 2070 yılına kadar Sahra'nın en sıcak bölgeleriyle eşit sıcaklıklara maruz kalabilir.

Sozcu.com.tr

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İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için ülkeler çalışmalarına devam ederken, geleceğe yönelik araştırmalar da sürüyor. Son olarak bilim insanları tarafından 3 milyar insan için yaşanmaz koşulların söz konusu olduğu belirtilirken, sera gazı emisyonlarındaki hızlı azalmaların, bu tür sıcak koşullara maruz kalan insan sayısını yarıya indirebileceğine dikkat çekildi.

Exeter Üniversitesi’nde iklim uzmanı ve Küresel Sistemler Enstitüsü müdürü olan çalışmanın ortak yazarı Tim Lenton, “İyi haber şu ki insanlık küresel ısınmayı durdurmayı başarırsa bu etkiler büyük ölçüde azalabilir” dedi.

EN İYİ SENARYODA BİLE SICAKLIK ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Rapor, insanların çoğunluğunun 11C-15C (52F-59F) gibi çok dar bir sıcaklık bandında nasıl yaşadığını vurguluyor. Araştırmacılar, tüm yeniliklere ve göçlere rağmen insanların çoğunlukla birkaç bin yıldır bu iklim koşullarında yaşadığını kaydetti.

Bilim insanlarına göre; küresel ısınma, sanayi öncesi zamanlardan bu yana sıcaklıklarda 1,1 derecelik bir artışa neden oldu. Sera gazı emisyonlarında derin kesintilerin olduğu en iyi senaryoda bile, bunun 20 yıl içinde 1.5C’ye ulaşması bekleniyor.

Lenton, “Mevcut seviyelerin üzerindeki her bir ısınma derecesi, yaklaşık 1 milyar insanın uygun iklim koşullarının dışına düşmesine tekabül ediyor” diyor.

ÜÇ FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURULUYOR

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından iklim değişikliğini değerlendiren dönüm noktası raporda üç farklı iklim senaryosu ve üç nüfus projeksiyonu belirlendi. Delaware Üniversitesi’nde jeo-uzamsal veri bilimi yardımcı doçenti Dr Jing Gao, ilgili modellerin birbirleri arasındaki geri bildirimi hesaba katmadan geliştirildiğini açıkladı.

Gao, tüm senaryoların idealize edilmiş gelecekler olduğunu kaydetti: “Birbirinden çok farklı birkaç senaryoyu birlikte kullanmak, belirsizlik aralığını yakalamaya yardımcı olur.”

En uç senaryoya göre, ABD’nin güney eyaletleri, özellikle Meksika Körfezi’ni çevreleyen kısım, 2070 yılına kadar çok daha sıcak hale gelecek. Orta Amerika, yıllık ortalama 29C ile 20 milyon insanla artan sıcaklıkların yükünü taşıyacak.

Kuzey Kutup Dairesi’nin altındaki Kanada ve Alaska’nın büyük kısımları 2070 yılına kadar daha sıcak koşullarla karşı karşıya kalacak.

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