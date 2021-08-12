Curiosity yanlış yeri mi inceliyor?

Curiosity gezgini 2017 yılında Mars'ın Gale kraterine indiğinde bilim insanlarının, 3 milyar yıl önce bir göl olduğuna inandıkları bölgeyi keşfetmek için yola çıkmıştı. Ancak son araştırmalar, NASA'nın keşif aracının topladığı örneklerin Mars'a ait olmadığını gösteriyor.

SOZCU.COM.TR

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Hong Kong Üniversitesi’ndeki Yer Bilimleri Bölümü’nden bir ekip, Curiocity’nin bu zamana dek özenle araştırdığı kaya yığınının aslında havadan düşen kum ve siltten yapıldığını ileri sürdü.

Science Advances’te yayınlanan çalışmada ekip, kökeni kesinlikle gölslerle ilişkili olan kayaların şimdiye kadar keşfedilen jeolojik kayıtların sadece küçük bir kısmını temsil ettiğini belirtti.

Örneklerin, nemli bir ortamın alterasyon minerallerinin katalizörü olduğu düşünülüyordu. Ancak ekip, bunun milyonlarca yıl önce çok farklı bir atmosferde yağışlı hava koşullarının bir sonucu olduğunu öne sürdü.

En gelişmiş 10 bilim aleti ve 17 kameradan oluşan bir takımla donatılan Curiosity, bir zamanlar mistik olan gezegenin şimdiye kadar 700’den fazla görüntüsünü elde etti. Ayrıca, Mars’ta uzun menzilli hareketliliğin mümkün olduğunu da kanıtladı.

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