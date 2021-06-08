Dünya genelinde yüzlerce internet sitesi çöktü

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı web sayfalarına erişmeye çalışırken sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

İnternet kesintisinin tam olarak nedeni belirsizliğini koruyor olsa da sorunun, kullanıcıların dijital içeriği daha hızlı görüntülemesine yardımcı olan Fastly’den kaynaklandığı ortaya çıktı.

ABD’nin en büyük bulut bilişim hizmet sağlayıcısı olan Fastly sorunun teşhis edildiğini ve düzeltme için çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Downdetector.com’a göre, yaklaşık 21.000 Reddit kullanıcısı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirirken, 2.000’den fazla kullanıcı Amazon ile ilgili sorunlar yaşardığını bildirdi.

Financial Times, Guardian, New York Times ve Bloomberg News gibi haber kuruluşlarının web siteleri de kesintilerden etkilendi.



Kullanıcılar, kesintiyle ilgili tepkilerini göstermek için sosyal medyaya sarıldı. Yaşanan sorunu “internet kıyameti” olarak adlandıran kullanıcılardan, bağlantı hatası sorununa dair ekran görüntüleri paylaşanlara kadar pek çok yorum sosyal medyada yer aldı.