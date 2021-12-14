Elon Musk’tan Dogecoin açıklaması: Kabul ediyoruz

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, kripto para birimleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Musk, bazı ürünlerinde Dogecoin kabul edeceklerini duyurdu.

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Dünyanın en zengin insanlarından olan Elon Musk, bugün bir açıklama yaparak kripto para piyasasında hareketlenmeye sebep oldu.

Aktif olarak kullandığı Twitter hesabından açıklama yapan Musk, “Bazı hediyelik eşya ürünlerinde Dogecoin’i kabul edeceğiz ve ondan sonrasına bakacağız” ifadesini kullandı.

Musk’ın paylaşımı sonrasında Dogecoin yüzde 24 değerlendi. Kurucusu ve CEO’su olduğu Tesla’nın resmi internet sitesinde kemer tokasından, küçük koleksiyon oyuncaklara birçok ürün satılıyor.

Tesla daha önce yaptığı açıklamada bitcoin ile alışverişi durdurma kararı almıştı.

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