Instagram’a silinen fotoğrafları kurtarma özelliği geldi

Instagram’a getirilen “Yakın zaman önce silinenler” isimli özellik dikkat çekti. Yeni özellikle birlikte, uygulamada 30 gün öncesine kadar silinen postlar kurtarılabilecek. Instagram, siz silseniz dahi tüm paylaşımlarını 30 gün boyunca sunucularında saklayacak ve istediğiniz takdirde geri yükleyebileceksiniz.

HİKAYELERDE SÜRE FARKLI

24 saat boyunca görünür olan Hikaye paylaşımları, silindikten sonra kalıcı olarak gitmeden önce 30 gün yerine 24 saat boyunca klasörde kalcak. Paylaştığınızda silmeden 24 saat boyunca yayında kalan hikayeleriniz ardından arşivde yer almaya devam edecek.

Son güncellemeyle gelen özelliğe, Ayarlar > Hesap > Son Silinmiş’e tıklayarak ulaşılabilecek.

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