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NASA Dünya’da yaşamın sonu için tarih verdi: 1 milyar yıl

Pek çok araştırmaya konu olan "Dünya'da yaşam ne zaman son bulacak?" sorusuna NASA'dan yanıt geldi. Uzmanlar Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:30, 08/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
NASA Dünya’da yaşamın sonu için tarih verdi: 1 milyar yıl

Dünya’da yaşamın ne zaman sonlanacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt geldi. NASA bilim insanlarından oluşan bir ekip modelleme tekniğiyle yaptıkları çalışma sonucunda, Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya’da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

Ekip, modellemeyi tam olarak 400 bin defa çalıştırdıklarını ve Güneş’in zaman içinde Dünya’daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşam için uygun olmayacağını tespit etti.

DHA’nın aktardığına göre NASA ekibi çalışmalarından elde ettikleri verilerle hazırladıkları makalede, Güneş ışınları sebebiyle takvim 1.000.002,021’i gösterdiğinde Dünya’daki oksijen miktarının canlılar için yaşanamayacak seviyede olacağını ileri sürdü.

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