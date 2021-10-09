Squid Game’de rol aldı, takipçi sayısı üç haftada 15 milyona çıktı

Netflix'in son günlerdeki popüler dizisi Squid Game'de rol alan HoYeon Jung, Instagram'da üç hafta içinde 15 milyon Instagram takipçisi kazandı.

Sozcu.com.tr

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Dizi yayınlandığından beri Jung Ho-yeon Instagram’da en çok takip edilen Koreli aktris oldu. Dizinin 17 Eylül’de yayınlanmasından bu yana, HypeAuditor’un istatistiğine göre oyuncunun takipçi sayısı 410.000’den 15 milyona çıktı.

Distopik drama Squid Game’de Jung, sınırda sıkışıp kalan aile üyelerini kurtarmak için para kazanmaya çalışan Kuzey Koreli bir sığınmacıyı oynuyor.

Seul doğumlu güzel oyuncunun Instagram hesabında fotoğraf çekimlerinden, tasarım kıyafetler içerisindeki fotoğrafları yer alıyor.

Oyuncunun paylaştığı son fotoğraflar 8 milyon, 7 milyon, 10 milyon beğenmeye ulaştı.

Jung, bu hafta Herald Pop ile yaptığı röportajda artan Instagram takipçi sayısı hakkında şunları söyledi: “Başlangıçta, gerçek zamanlı olarak kontrol ettiğimde çok şaşırdım. Uygulamayı bir kez açtığımda sayı arttı, tekrar açtığımda daha da arttı. Dünyada bu kadar çok insanın ilgi göstermesi beni iyi bir ruh haline sokuyor” dedi.

İLK OYUNCULUK DENEYİMİ

Jung, 16 yaşından beri modellik yapıyor ve Squid Game ise ilk oyunculuk deneyimi. Netflix dizisi ona global çapta bir ün kazandırmış olsa da aslında birkaç yıldır Güney Kore’de tanınıyor.

2013 yılında, Korea’s Next Top Model’in dördüncü sezonunda ikinci oldu ve Dongduk Kadın Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Vogue Korea’nın kapağını süslemeye devam etti.

Ve Louis Vuitton’un en yeni global temsilcisi olarak seçildi. Aynı zamanda şu anda Adidas’ın yeni “adicolor” kampanyasının öncülüğünü yapıyor.

Jung, Squid Game’in ikinci sezonu için geri dönmeyecek olsa da oyunculuğa devam etmek istediğini söyledi. The Korea Herald’a bu hafta yaptığı açıklamada, “Yeni bir filmde veya dizide oynamak, özellikle Squid Game’den sonra zor olacak, bu yüzden kendimi belirli bir türle sınırlamama niyetindeyim” dedi.

Jung ayrıca, 2016’dan beri 36 yaşındaki Güney Koreli aktör Lee Dong-hwi ile beraber.

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