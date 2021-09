WhatsApp 43 telefon modelinde desteğini kesiyor: WhatsApp güncellemesi alamayacak modeller…

WhatsApp, 1 Kasım 2021'den itibaren hem Android hem de iOS sisteminde yer alan eski cihazlarda artık güncellenmeyeceğini duyurdu. Telefonlarda mevcut WhatsApp uygulaması çalışmaya devam edecek ancak güncelleme ve iyileştirme alınması engellenecek.

WhatsApp, bazı telefon modellerinden desteğini çekeceğini duyurdu. WhatsApp, belirlenen cihazların uygulamanın en son sürümleriyle çalışamayacağını ve kullanıcıların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Android OS 4.1 güncellemesi üzeri ve iOS 10 güncellemesi üzeri çalışan akıllı telefonlar, WhatsApp’ı ve uygulamayla ilgili diğer hizmetleri kullanmaya devam edebilecek.

WHATSAPP DESTEĞİ ALAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

Samsung

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Huawei

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.

Sony

The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Apple

WhatsApp’ın ‘Sıkça Sorulan Sorular’ bölümünde yer alan bilgiye göre, iOS 10’dan sonra güncellenemeyen eski iPhone’lar platforma erişimi kaybedecek.

Diğer markalar

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Yukarıda belirtilen cihazlar, 1 Kasım 2021’den sonra WhatsApp desteğini kaybedecek. Ancak bu, WhatsApp’ın bu cihazlarda hemen o tarihte çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Ancak platform, bu cihazlara güvenlik güncellemelerini, özellikleri ve diğer iyileştirmeleri göndermeyi durduracak. Sonunda uygulamanın akıllı telefonlarda işlevsiz olmasına yol açacaktır.