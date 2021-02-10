Yazcıcıda biftek üretildi, veganlar çok mutlu

İsrailli Aleph Farms firması, biftek üretimi için için çeşitli hücresel yapıları birbiri üzerinde hassas bir şekilde organize etmesine izin veren 3D biyo-baskı teknolojisini geliştirdi.

Şirketin Tel Aviv tesisinde, iki donör ineğin adını taşıyan Alberto ve Gertrude adlı iki kuluçka makinesi kuruldu. Aleph tarafından yapılan her bir biftek teknik olarak ya Gertrude’den ya da Alberto’dan üretildi.

İki inkübatörde, mümkün olan en doğru hücreleri üretmek için bir ineğin içindeki koşulları taklit edildi. Dört farklı hücre oluşturuldu. Bunlar daha sonra özel yapım bir 3D biyo yazıcıda “mürekkep” haline getirildi.

Aleph, işlenmemiş kesimlerin vaskülaritesini ve dokusunu kopyalamak daha zor olduğundan, daha karmaşık et biçimlerine geçmeden önce mezbaha gerektirmeyen kıyma ve tavuk kanadı üretmeye başladı.

ESKİ YÖNTEME GÖRE DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR

Aleph Farms CEO’su Didier Toubia, 2018 yılında ince kıyılmış ve tadı yüzde 60-70 oranında gerçek biftekle aynı olan bir ürün ortaya çıkardı. Ancak bu üretilen biftek şimdiki 3D baskı teknolojisiyle aynı şekilde üretilmedi.

Şirket, yeni yönteminin ‘daha sürdürülebilir, eşitlikçi ve güvenli bir dünya’ yaratma hayaline doğru büyük bir sıçrama olduğuna inanıyor. Şu anda, laboratuvarda yetiştirilen biftekler, kaynakların ve uzmanlığın kısıtlılığı nedeniyle organik emsallerinden çok daha pahalıdır, ancak Aleph önümüzdeki yıllarda üretimini yükseltmeyi umuyor.

“GELECEK YIL LÜKS RESTORANLARDA”

Bay Toubia MailOnline’a verdiği demeçte, ince kıyılmış bifteğin önümüzdeki yıl bazı üst düzey restoranlarda satışa sunulacağını söyledi. Önceden ince kıyılmış bir bifteğin 50 dolara mal olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün ticari olarak satılacağı bir noktaya gelişmesinin iki ila üç yıl süreceğini öngörüyor.

VEGANLAR MUTLU

Vegan Society sözcüsü, MailOnline’a hayvanların acı çekmesini azaltan herhangi bir icadın memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Ancak Aleph ürünü, bir hayvandan hasat edilen hücrelerden yapıldığı için vegan olarak nitelendirilmedi.